Le Naples d’un grand De Bruyne lance parfaitement la défense de son titre

Sassuolo 0-2 Naples

Buts : McTominay (17e) et De Bruyne (57e)

Expulsion : Koné (79e) pour les Neroverdi

C’est ce qu’on appelle des débuts de rêve.

En jambes, Kevin De Bruyne s’est régalé pour sa grande première sous le maillot du Napoli, inscrivant notamment un très joli coup franc. Avec cette victoire à Sassuolo, les Partenopei se lancent idéalement dans la défense de leur titre de champions d’Italie (0-2). Mais avant de voir le Belge attirer toute la lumière ou presque, qui d’autre que Scott McTominay pour inscrire le premier but des siens cette saison, d’un joli coup de tête à la tombée d’un bon centre de Matteo Politano (0-1, 17e) ?

😏 | Le premier but de Kevin De Bruyne en Serie A ! Le Napoli creuse l’écart face à Sassuolo ! 👉 Suivez la rencontre @SassuoloUS - @sscnapoli en direct sur DAZN : https://t.co/qj0dhDihM1 pic.twitter.com/nmRpyYUWrK — DAZN France (@DAZN_FR) August 23, 2025

Régulièrement bloqué au moment de creuser des écarts la saison dernière, ce Naples nouveau démarre de nouveau pied au plancher au retour des vestiaires. Et fait le break sur un coup franc très excentré de Kevin De Bruyne, qui termine sa course au fond des filets sans avoir été dévié (0-2, 57e). De quoi ouvrir les portes du succès aux visiteurs, d’autant que Sassuolo termine en infériorité numérique après le deuxième avertissement reçu par Ismaël Koné.

Un premier message envoyé à toute l’Italie.

