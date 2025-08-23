S’abonner au mag
  • Serie A
  • J1
  • Sassuolo-Naples (0-2)

Le Naples d’un grand De Bruyne lance parfaitement la défense de son titre

TB
Le Naples d’un grand De Bruyne lance parfaitement la défense de son titre

  Sassuolo 0-2 Naples

Buts : McTominay (17e) et De Bruyne (57e)

Expulsion : Koné (79e) pour les Neroverdi

C’est ce qu’on appelle des débuts de rêve.

En jambes, Kevin De Bruyne s’est régalé pour sa grande première sous le maillot du Napoli, inscrivant notamment un très joli coup franc. Avec cette victoire à Sassuolo, les Partenopei se lancent idéalement dans la défense de leur titre de champions d’Italie (0-2). Mais avant de voir le Belge attirer toute la lumière ou presque, qui d’autre que Scott McTominay pour inscrire le premier but des siens cette saison, d’un joli coup de tête à la tombée d’un bon centre de Matteo Politano (0-1, 17e) ?

Régulièrement bloqué au moment de creuser des écarts la saison dernière, ce Naples nouveau démarre de nouveau pied au plancher au retour des vestiaires. Et fait le break sur un coup franc très excentré de Kevin De Bruyne, qui termine sa course au fond des filets sans avoir été dévié (0-2, 57e). De quoi ouvrir les portes du succès aux visiteurs, d’autant que Sassuolo termine en infériorité numérique après le deuxième avertissement reçu par Ismaël Koné.

Un premier message envoyé à toute l’Italie.

Quand Victor Osimhen rafistole les filets du but de Sassuolo

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

52
Revivez Marseille-Paris FC (5-2)
Revivez Marseille-Paris FC (5-2)

Revivez Marseille-Paris FC (5-2)

Revivez Marseille-Paris FC (5-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine