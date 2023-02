Naples enchaîne face à Sassuolo

Sassuolo 0-2 Naples

Buts : Kvaratskhelia (12e) et Osimhen (33e)

L’eau mouille, le feu brûle et le Napoli a encore gagné.

Rapidement aux commandes, Naples s’impose sans forcer ce vendredi soir sur la pelouse de Sassuolo (0-2). D’entrée de jeu, les hommes de Spalletti sortent les muscles et posent leurs grosses pattes sur la gonfle (75% de possession sur la première demi-heure). Derrière, l’inévitable Kvaratskhelia se charge de tout : récupération dans le rond central, remontée du terrain et frappe croisée du droit pour planter son dixième pion de la saison (0-1, 12e). Complètement dominés, les Neroverdi réagissent mais Laurienté trouve le poteau de Meret (14e). Un montant qu’Osimhen tâte lui aussi du gauche quelques minutes plus tard (26e) avant de venir allumer Consigli, dans un angle plus que fermé, pour doubler la mise, profitant au passage d’une erreur de placement du portier italien (0-2, 33e). Juste avant la pause, l’ex-rennais pense ramener les siens dans la partie mais la VAR sanctionne un hors-jeu de Defrel sur l’action (42e).

Déjà très remuant lors du premier acte, Osimhen repart sur les mêmes bases après un court passage au stand mais manque de définitivement plier l’affaire. Idéalement lancé dans la profondeur, l’ancien du LOSC voit d’abord son extérieur fuir le cadre (50e) avant de tomber sur le gardien des Neroverdi ensuite (52e). Le buteur péroxydé et ses coéquipiers décident alors de calmer le jeu pour contrôler tranquillement la suite de cette rencontre. Profitant des quelques miettes laissés par les Partenopei, les ouailles de Dionisi tentent de piquer en contre mais ne parviennent que trop rarement à inquiéter Meret, laissant le Napoli se diriger vers un septième succès consécutif en championnat.

Et la question n’est désormais plus de savoir si Naples sera champion mais plutôt quand.

Sassuolo (4-3-3) : Consigli – Zortea, Erlić, Ruan, Rogério – Frattesi (Álvarez, 85e), Lopez (Obiang, 85e), Henrique (Thorstvedt, 78e) – Bajrami (Ceide, 78e), Defrel (Pinamonti, 57e), Laurienté. Entraîneur : Alessio Dionisi.

Naples (4-3-3) : Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Oliveira – Anguissa (Ndombele, 78e), Lobotka, Elmas (Zerbin, 85e) – Politano (Zieliński, 58e), Osimhen (Simeone, 85e), Kvaratskhelia (Lozano, 78e). Entraîneur : Luciano Spalletti.