La plus grande légende de l’histoire de Sunderland est décédée

Le Stadium of Light perd une de ses lumières.

Sunderland a annoncé ce jeudi le décès d’un de ses anciens joueurs, Charlie Hurley, à l’âge de 87 ans. Le défenseur irlandais, surnommé « The King », est considéré comme l’un des joueurs les plus mythiques de l’histoire des Black Cats. « Montagne humaine sur le terrain et gentleman en dehors, l’aura et le charisme de Charlie lui ont valu d’être adulé et idolâtré par les supporters et ses coéquipiers », a expliqué le club dans un communiqué.

En 2004, Sunderland a élu Hurley comme le plus grand joueur de son histoire. Après avoir commencé sa carrière à Millwall, le défenseur a disputé plus de 400 rencontres avec le club du nord de l’Angleterre, entre 1957 et 1969. Il a terminé sa carrière du côté de Bolton en 1971. Hurley a aussi disputé 40 rencontres avec la sélection irlandaise. Le club a rendu hommage à son ancien joueur sur les réseaux sociaux, changeant sa photo de profil avec une couronne symbolique en noir et blanc.

We are deeply saddened to learn of the passing of Charlie Hurley, one of the greatest and most beloved players in the history of Sunderland AFC. — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) April 25, 2024

