La virée suédoise de Kylian Mbappé continue de faire couler de l’encre.

De passage à Stockholm la semaine dernière alors que les Bleus défiaient Israël à Budapest, Kylian Mbappé est dans l’œil du cyclone médiatique depuis. Mais, depuis lundi, ce n’est plus l’hygiène de vie du capitaine des Bleus qui fait la Une. En effet, les médias suédois Expressen et Aftonbladet ont révélé qu’une enquête pour viol était menée à l’hôtel où Kylian Mbappé a passé sa soirée suédoise. Celui-ci s’est empressé de crier à la fake news sur son compte X, s’étonnant d’un timing troublant, la veille de son audience pour le conflit l’opposant au PSG.

FAKE NEWS !!!! ❌❌❌ Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard 😉 https://t.co/nQN98mtyzR — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024

Mais, plusieurs heures plus tard, Expressen a ajouté que l’attaquant français était visé par une plainte pour « viol et agression sexuelle » commis jeudi 10 octobre à Stockholm, avançant avoir pu consulter la plainte déposée par une jeune femme. D’après la presse suédoise, Kylian Mbappé, qui bénéficiait d’un congé accordé par le Real Madrid, était arrivé le mardi 8 octobre au Bank Hotel, avant de repartir le vendredi 11 octobre. Il aurait fréquenté restaurants et boîtes de nuit, en compagnie de son garde du corps, de son assistante personnelle et de Nordi Mukiele. Selon Expressen, l’attaquant français est considéré comme « raisonnablement suspect », le degré de suspicion le plus faible prévu par la législation suédoise.

L’entourage est catégorique, Deschamps prend des pincettes

Contacté par l’AFP, l’entourage de Kylian Mbappé a expliqué ne pas avoir connaissance d’une plainte, tandis que la police de Stockholm n’a ni confirmé ni infirmé ces informations. « Ce jour, une nouvelle rumeur calomnieuse commence à enflammer la toile en partant du média suédois Aftonbladet, explique-t-il dans un communiqué. Ces accusations sont totalement fausses et irresponsables, et leur propagation est inacceptable. »

Le bruit de cette affaire est arrivé jusqu’aux oreilles du sélectionneur Didier Deschamps, gardant ses distances avec tout ça : « Je vous le redis, chacun est libre d’écrire ce qu’il veut, mais il y a un environnement négatif. Attention quand vous reprenez des choses. Il vaut mieux prendre un petit peu de recul avant de sortir tout et n’importe quoi, mais ça arrive tellement de fois… »

Mbappé, pour retenir l’abstention