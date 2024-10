L'Atlético risque des sanctions après le derby madrilène

Après le grand n’importe quoi, les sanctions.

Avant la trêve internationale, le derby madrilène entre l’Atlético et le Real avait dégénéré quand des supporters des Colchoneros avaient balancé des projectiles sur Thibaut Courtois, l’ancien de la maison parti chez l’ennemi juré de la Casa Blanca. Des actes qui avaient déjà fait l’objet de sanctions de la part du club, qui avait identifié un des malfaiteurs et l’avait exclu à vie du Wanda Metropolitano.

Deux matchs à huis clos ?

Mais la ligue espagnole de lutte contre la violence est passée par là depuis, et elle propose des sanctions salées. Le club risquerait deux matchs sans supporters et une amende de 65 000 euros. « Nous ne pouvons en aucun cas normaliser ce comportement. Le sport doit être un lieu de solidarité et de respect. Un lieu où les supporters soutiennent leur équipe. Avec passion, mais toujours en suivant les règles de respect, d’humanité et de sécurité », a-t-elle précisé dans un communiqué.

