Chelsea se promène en Pologne

Legia 0-3 Chelsea

Buts : George (49e) et Madueke (57e et 74e) pour les Blues

Blues en balade.

Le parcours de santé de Chelsea en Ligue Conférence se poursuit. Dans une partie de tableau inférieure à son standing, les Londoniens se sont baladés en Pologne (3-0) et verront sans doutes la demi-finale de C4. Malgré une ambiance de fou au stade Wojska Polskiego de Varsovie, les Blues, emmenés par les Français Christopher Nkunku, Malo Gusto et Benoït Badiashile, n’ont pas tremblé malgré une première mi-temps sans but. Les 19 ans de Tyrique George ont ensuite calmé les ardeurs (1-0, 49e) . L’Anglais a marqué son premier but avec son club formateur. Puis le doublé de Noni Madueke (57e et 74e) a éteint les Polonais, seulement cinquièmes de leur championnat.

Entre temps, Nkunku a raté un penalty (73e). Pas grave tant l’avance était grande. Les hommes d’Enzo Maresca devraient affronter le vainqueur de la double confrontation entre Djurgårdens et le Rapid Vienne en demies.

Rien que pour ce genre d’ambiance, la C4 n’est pas qu’une voiture.