S’abonner au mag
  • France
  • Girondins de Bordeaux

Bruno Irles défend son adjoint accusé de propos homophobes

MH
Bruno Irles défend son adjoint accusé de propos homophobes

Bad buzz sur bad buzz.

À Bordeaux, l’élimination en Coupe de France est presque passée au second plan. Après la sortie face au Puy, Bruno Irles a surtout pris le micro pour défendre son entraîneur des gardiens, Wilfrid Rastoll, suspendu neuf mois ferme (plus trois avec sursis) pour propos injurieux et homophobes lors du tour précédent. « On parle beaucoup de mon adjoint », a lancé Irles, avant de rappeler qu’il était « à côté de l’adjoint lors des faits ». Et d’insister : « J’écoute, je sais, j’ai l’honnêteté. C’est faux. »

Version contre version

Face à la décision de la commission de discipline, Irles assume le bras de fer. « Je sais ce qu’a dit mon adjoint. Je ne me permettrais pas de faire une attestation sur l’honneur avec des propos mensongers », affirme-t-il, tout en reconnaissant que « l’arbitre peut ne pas tout entendre ». Le club a donc décidé de faire appel, soutenant son staff malgré un rapport disciplinaire très lourd pour des faits survenus lors d’un simple match de Coupe de France contre une équipe de R1.

2026 sera-t-elle l’année où l’on recommencera à parler des Girondins de Bordeaux en bien ?

L’entraîneur des gardiens de Bordeaux suspendu un an

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!