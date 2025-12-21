Un deuxième club de R1 rejoint les 16es !

Les rennes du Père Noël, on ne sait pas, mais le Rennes de Beye, lui, va bien.

Le Stade rennais a fait respecter la hiérarchie face aux Sables d’Olonne, pensionnaire de N3, en 32es de finale de la Coupe de France (3-0). Breel Embolo a signé un doublé, d’une frappe du droit puis d’un coup de tête, à la réception d’un centre de Quentin Merlin. Le latéral s’est ensuite mué en buteur au terme d’un contre. En revanche, Le Havre, 15e de Ligue 1, n’ira pas plus loin. Les Normands ont été cueillis par Amiens, 14e de Ligue 2, au Stade Océane (0-2). Le HAC avait déjà pris la porte en 32es de finale l’an dernier, éliminé par le Stade briochin.

Le Puy, septième de N1, a mis fin au parcours de Bordeaux, leader de son groupe de N2. Réduits à dix à la 68e minute, les Girondins ont craqué en concédant un penalty dans le temps additionnel (1-0). L’autre club de N2 engagé dans ce multiplex, Dieppe, a subi la loi d’Orléans (3-0). Le duel de clubs de N3 entre le FC Bassin d’Arcachon et les Hauts Lyonnais a quant à lui tourné en faveur des Rhodaniens, qui ont fait la différence par Quentin Jeanpierre à la 90e+1, alors que l’on pensait déjà aux tirs au but (0-1).

Dernier enseignement, et pas des moindres: après Bayeux samedi, un deuxième club de R1 s’est qualifié pour le prochain tour puisque Montreuil a fait chuter Chauvigny, qui évolue en N3 (2-1). Le club francilien a joué l’intégralité du match à 11 contre 10 car Logan Assignon a été expulsé au bout de 17 secondes de jeu. Les héros du jour : Idris Kadded, qui a égalisé sur penalty, et Anthony Adel, qui a délivré le Stade Auguste Delaune de Bobigny à la 81e minute. La R1 dispose encore d’une ultime cartouche pour faire trembler la compétition : le FC Saint-Cyr Collonges, opposé à Lyon ce soir.

Orléans 3-0 Dieppe

Buts : Morel (26e), El Khoumisti (80e S.P.), Ba (86e)

Le Havre 0-2 Amiens

Buts : Hamache (11e), Kaïboué (30e)

Rennes 3-0 Les Sables-d’Olonne

Buts : Embolo (69e, 80e), Merlin (84e)

Le Puy 1-0 Bordeaux

But : Adelaide (90e+1 S.P.)

Expulsions : Etonde (68e) et El Hajjam (90e) pour les Girondins

FC Bassin d’Arcachon 0-1 Hauts Lyonnais

But : Jeanpierre (90e+1)

Expulsion : Clichy (21e) pour le FCBA

Montreuil 2-1 Chauvigny

Buts : Kadded (39e S.P.), Adel (81e) // Ayadi (18e)

Expulsion : Assignon (1ère) pour Chauvigny

