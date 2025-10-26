Angers et Le Havre sortent de la zone rouge, Rennes s'effondre contre Nice

Des buts sur toutes les pelouses, un course au maintien relancée et un entraîneur sur la sellette, le multiplex de la neuvième journée de Ligue 1 a tenu toutes ses promesses. Les bonnes opérations du week-end en bas de tableau ont été signées par Angers et Le Havre, tandis que Rennes s'est incliné sur sa pelouse face à Nice.

Pour cette neuvième journée de Ligue 1, le multiplex est venu prendre la relève de la rencontre très animée entre Lille et Metz qui s’est achevée sur le score de 6 à 1. Le vent semble redoubler d’intensité en Bretagne avec la défaite des Rennais, qui n’ont plus pris les trois points depuis le 14 septembre et la réception de Lyon, face à Nice (1-2). Angers et Le Havre, de leur côté, ont réalisé les bons coups du week-end dans la course au maintien en s’imposant respectivement face à Lorient (0-2) et à Auxerre (0-1).

Angers et Le Havre se donnent de l’air

Si la saison est encore longue, deux rencontres entre quatre prétendants à la relégation se disputaient ce dimanche. Ce sont finalement Angers et Le Havre qui se sont imposés et sortent de la zone de relégation, contrairement à leurs adversaires respectifs qui plongent eux dans la zone rouge. Alors que les Angevins n’avaient plus connu le succès en Ligue 1 depuis la première journée face au Paris FC, les protégés d’Alexandre Dujeux ont renoué avec la victoire face à Lorient. Un succès qui doit beaucoup à sa jeunesse et notamment à Prosper Peter qui a réussi à ouvrir le score peu après le quart d’heure de jeu sur un service trois étoiles d’Amine Sbai (1-0, 16e). Les Lorientais auraient pu revenir à hauteur quelques minutes plus tard mais Aiyegun Tosin a vu son penalty détourné par Hervé Koffi (22e). La défense des Merlus a continué de subir en deuxième période jusqu’au moment où Sidiki Chérif a inscrit le but du break pour le SCO après un rush en solitaire (2-0, 59e).

Le Havre de son côté s’est imposé par la plus petite des marges sur la pelouse de l’Abbé Deschamps grâce à la nouvelle réalisation d’Abdoulaye Touré, qui avait déjà fracassé la cage de Gerónimo Rulli lors de la dernière journée, et qui a de nouveau envoyé une mine dans le but de Donovan Léon (0-1, 47e).

Rennes s’enfonce dans la crise

Avec un duel entre deux équipes qui avaient besoin de points, Nice a fini par concrétiser sa domination en fin de première période grâce à un but splendide de Sofiane Diop, trouvé en retrait par Jonathan Clauss. À l’entrée de la surface, le numéro 10 niçois a armé une reprise du droit qui est partie se loger dans la lucarne rennais (0-1, 38e). Le passeur s’est mué en buteur pour faire le break et mettre un coup derrière la tête des locaux juste avant la pause. Alors que Jérémie Boga a tenté de s’enfoncer entre les lignes rennaises, le ballon est contré et revient sur Clauss côté droit, qui a mis à l’honneur son pied gauche en trouvant le petit filet opposé de Samba (0-2, 45e+1).

Au retour des vestiaires, Habib Beye tente le tout pour le tout en essaynt de sauver la face de son équipe grâce au coaching. Technique payante puisque Abdelhamid Ait Boudlal, entré à l’heure de jeu à la place de Seko Fofana, a permis aux Rennais de réduire le score en venant placer sa tête juste devant Yehvann Diouf sur un coup franc de Przemysław Frankowski (1-2, 67e). Revigorés par ce but, les Rennais ont tout tenté pour faire sauter le verrou niçois une deuxième fois, mais sans succès.Ait Boudlal a pourtant pensé s’offrir un doublé et permettre aux siens d’égaliser au bout du temps additionnel, mais sa réalisation a finalement été annulée pour hors jeu (90e+4). Dans la douleur donc, les Aiglons ont ramené les trois points de Bretagne et permettent à leurs supporters de tenter d’oublier leurs déboires en Ligue Europa. Les Bretons s’inclinent pour la deuxième fois seulement de la saison, mais cette nouvelle contre-performance, après les quatre nuls consécutifs, pourrait bien être fatale à Habib Beye.

Angers SCO 2-0 FC Lorient

Buts : Peter (16e), Cherif (59e) pour le SCO

AJ Auxerre 0-1 Le Havre

But : Touré (47e) pour le HAC

Stade rennais 1-2 OGC Nice

Buts : Ait Boudlal (67e) pour le SRFC // Diop (38e), Clauss (45e+1) pour les Aiglons