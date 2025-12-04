S’abonner au mag
Manchester United piétine encore contre West Ham

EL
  Manchester United 1-1 West Ham

Buts : Dalot (58e) pour les Red Devils // Magassa (83e) pour les Hammers

Comme un air de déjà-vu.

Pendant longtemps, Manchester United a cru être capable d’enfin intégrer le top 5 de Premier League. Pas franchement brillants, les hommes de Rúben Amorim n’ont pas réussi à chasser leurs vieux démons et ont été rattrapés par West Ham (1-1). Plus d’un an après avoir quitté les Red Devils, Aaron Wan-Bissaka s’est rappelé au bon souvenir d’Old Trafford. Sur son côté droit ou dans la surface, le latéral a sauvé bon nombre d’occasions, notamment en enlevant le ballon de la ligne de but de la tête (27e) ou avec deux tacles salvateurs consécutifs (38e).

Dominateur, mais très maladroit, Manchester United s’est donc longtemps cassé les dents sur la défense menée par son ancien joueur. Il a finalement fallu une frappe contrée de Casemiro, trouvant miraculeusement Diogo Dalot, pour que ce dernier ajuste Alphonse Areola avec beaucoup de sang-froid (1-0, 58e). Pas suffisant pour l’emporter, car West Ham a réussi à revenir, par l’intermédiaire de Soungoutou Magassa (1-1, 83e).

Les Mancuniens sont donc huitièmes, leur vraie place.

