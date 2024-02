Quand Alejandro Garnacho reprend la célébration de Mohammed Kudus... contre West Ham

Manchester United est en pleine forme !

Les Red Devils ont confirmé leur très bon début d’année en s’imposant facilement contre les Hammers cet après-midi à Old Trafford (3-0). L’homme du match s’appelle Alejandro Garnacho, encore auteur d’un grand match et double buteur. L’Argentin à la personnalité pour le moins clivante a fait parler de lui en s’offrant une petite célébration loin d’être anodine : sur son premier but, il est allé s’asseoir sur le rebord d’un panneau publicitaire… comme l’avait fait le Ghanéen Mohammed Kudus fin décembre dernier lorsqu’il avait marqué le deuxième but de son équipe lors d’une victoire face à Manchester United. Une mauvaise nouvelle en revanche : la sortie en pleurs sur blessure de Lisandro Martínez, touché à un genou, seulement quelques semaines après son retour à la compétition, lui qui était absent depuis fin septembre… Erik ten Hag a d’ailleurs déjà donné son avis en conférence de presse à propos de ce qu’il a vu : « Il semble que ce soit grave, nous devons attendre et faire le bon diagnostic. Mais en ce moment même, nous sommes très tristes. »

Tristes, les supporters de Chelsea doivent sûrement l’être aussi. Les Blues ont une fois de plus perdu pied cet après-midi à Stamford Bridge, face à une équipe de Wolverhampton décidément spectaculaire (2-4). Les gars de Mauricio Pochettino en avaient déjà pris quatre dans la musette face à Liverpool le week-end dernier, et il semblerait que leurs soucis défensifs ne s’arrangent pas. Matheus Cunha en a notamment profité pour planter un triplé – avec un but sur penalty après une faute de Malo Gusto – et Axel Disasi, en galère récemment, n’a rien arrangé avec un but contre son camp. Ce résultat permet d’ailleurs aux Wolves d’accéder au top 10 et de passer devant leur adversaire du jour, désormais onzième.

Les résultats de l’après-midi :

Manchester United 3-0 Wet Ham

Buts : Hojlund (23e), Garnacho (49e et 84e) pour Man U

Chelsea 2-4 Wolverhampton

Buts : Palmer (19e) et Thiago Silva (86e) pour Chelsea // Cunha (22e, 63e et 82e SP) et Disasi CSC (43e) pour les Wolves

Bournemouth 1-1 Nottingham Forest

Buts : Kluivert (5e) pour les Cherries // Hudson-Odoi (45e) pour les Reds

Expulsion : Billing (84e) côté Bournemouth

