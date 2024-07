Ismaïla Sarr vers l’Angleterre ?

Une saison à l’OM, c’est la moyenne avec Pablo Longoria.

Avec les arrivées de Lilian Brassier, Bamo Meïté, ou encore Mason Greenwood, l’OM doit faire de la place dans son effectif. Marseille a déjà bouclé les départs de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Iliman Ndiaye, et s’apprête à perdre Jonathan Clauss. Selon Foot Mercato, Ismaïla Sarr serait lui aussi concerné pour ce grand chassé-croisé de juillet. L’ailier sénégalais, débarqué dans la cité phocéenne il y a un an à peine, serait sur les tablettes de Crystal Palace. Le club londonien aurait déjà soumis une proposition à l’entourage du joueur, et serait entré en contact avec l’OM. Auteur de seulement cinq buts et six passes décisives la saison passée (en 35 matchs), Sarr n’a pas particulièrement marqué le Vélodrome.

Il est encore sous contrat jusqu’en… 2028.

