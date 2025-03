Le coup de gueule d’Adrien Rabiot après la désillusion de l’OM à Reims

L’ambiance dans le vestiaire a dû être glaciale.

Très loin du compte à Reims (3-1) et battu pour la quatrième fois en cinq journées, l’OM peut-il rater la qualification en Ligue des champions ? Le simple fait de poser la question illustre le creux dans lequel se trouvent les Olympiens. « Sur le plan comptable, ça fait mal. Mais ça fait surtout mal d’afficher cet état d’esprit-là. J’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie de se battre pour aller en Ligue des champions. C’est compliqué, je ne sais pas quoi dire, a balancé Adrien Rabiot au micro de Bein Sports après la désillusion. On ne peut pas afficher nos ambitions et faire un match comme ça. »

Capitaine après la sortie sur blessure de Leonardo Balerdi, l’international tricolore n’a pas été tendre avec ses coéquipiers. « Il reste sept matchs pour aller en Ligue des champions, moi je suis venu là pour ça. S’il y en a qui n’ont pas cette ambition-là, qu’ils le disent avant le match et laissent d’autres jouer. La Ligue des champions, c’est quelque chose de très grand pour un joueur de football, il y en a qui ne l’ont pas jouée ici et qui ne la joueront peut-être jamais, et je ne comprends pas qu’on n’ait pas plus faim sur le terrain à l’idée d’aller jouer cette compétition l’année prochaine. »

Un sentiment partagé par Gerónimo Rulli, apparu très en colère pendant le match, après que Balerdi, touché, a un temps refusé de sortir. « Ce qu’il s’est passé sur le terrain est complètement inacceptable pour cette équipe et notre ville, a lâché l’Argentin, toujours sur Bein. On doit chercher quelque chose au fond de chacun pour aller chercher la qualification en Ligue des champions. »

