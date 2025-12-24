L’AC Milan se sépare enfin de Divock Origi

Deux ans et demi de silence.

Il fallait presque ressortir les archives pour se souvenir de Divock Origi sous le maillot rossoneri. Dans un communiqué publié par le club, l’AC Milan a officialisé la résiliation du contrat de l’attaquant belge, arrivé libre de Liverpool à l’été 2022 et devenu depuis un fantôme de San Siro. Sa dernière apparition remonte au 28 mai 2023, lors d’une victoire contre la Juventus (1-0).

Depuis, plus rien. Ni but, ni entrée en jeu, ni même illusion de retour, malgré un prêt sans saveur à Nottingham Forest (1 but, 1 passe décisive en 22 matchs). Ah si, on l’a vu ce dimanche à 14h30 en Serie D avec Milan U23, une sorte de dernière rencontre avec ses supporters. Le Belge a même marqué pendant ce match pour offrir le match nul à ses partenaires et au fils de Zlatan, Maximilian Ibrahimović, lui aussi buteur lors de cette rencontre.

Un poids en moins sur la masse salariale

Avec seulement 36 matchs disputés, 2 buts et 1 passe décisive, Origi laisse surtout derrière lui un souvenir coûteux : plus de 300 000 euros mensuels pour un joueur qui ne s’entraînait même plus avec le groupe professionnel. Selon la presse italienne, le Belge refusait toute option de transfert pour des raisons fiscales, préférant une vie partagée entre Rome et Florence, avec préparateur personnel inclus. Milan, deuxième de Serie A, s’allège donc d’un salaire encombrant et se contente d’un message poli dans son communiqué : « Le club lui souhaite bonne chance pour l’avenir. »

On comprend mieux la déception de Perth et le prochain voyage en Arabie avec United.

