Dominik Livaković fuit face à la concurrence de Marc-André ter Stegen

Dominik Livaković fuit face à la concurrence de Marc-André ter Stegen

La fuite face à la concurrence. Comme l’a annoncé le Dinamo Zagreb ce vendredi, Dominik Livaković fait son retour en Croatie en prêt.

Le gardien avait déjà évolué au sein du club de la capitale croate entre 2016 et 2023, avant de rejoindre Fenerbahçe à Istanbul, où il avait d’abord été titulaire pendant deux saisons. En septembre 2025, il avait toutefois été prêté à Gérone, en Catalogne, afin d’échapper à la concurrence du Brésilien Ederson.

Une saison à oublier

Arrivé en Catalogne, Livaković a cependant dû céder sa place à Paulo Gazzaniga et a passé l’intégralité de la phase aller sur le banc. L’arrivée de Marc-André ter Stegen a encore réduit ses perspectives à Gérone, le poussant à mettre un terme prématuré à son aventure espagnole.

De retour dans son pays natal, le gardien de 31 ans espère désormais retrouver du temps de jeu et de la confiance, deux éléments indispensables s’il veut conserver sa place de titulaire en sélection croate.

