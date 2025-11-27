Lille déroule contre le Dinamo Zagreb

Lille 4-0 Dinamo Zagreb

Buts : Correia (21e), Mukau (36e), Igamane (69e) et André (86e) pour les Dogues

De retour dans le bon chemin.

Ouf, il n’y aura pas de mauvaise passe de trois pour le LOSC en Ligue Europa. Après deux défaites enquiquinantes pour sa feuille de route contre le PAOK et l’Étoile rouge de Belgrade, Lille a tranquillement dominé le Dinamo Zagreb (3-0), ce jeudi soir à Pierre Mauroy. Le succès du week-end contre le Paris FC avait déjà fait du bien aux Dogues, heureux de voir l’arbitre refuser le but de Moncef Bakrar à cause d’une petite poussette. On jouait la 7e minute et les Nordistes venaient de passer leur seule belle frayeur d’une partie qu’ils ont fait basculer du bon côté.

Haraldsson pour vous servir

Quand Hakon Haraldsson est en forme, les défenses adverses savent qu’elles risquent de passer un sale quart d’heure. C’était le cas aujourd’hui, pour l’Islandais comme pour les Lillois en général, au-dessus techniquement et friands de petites combinaisons. Après une longue relance, Hamza Igamane a joué avec son corps pour laisser le blondinet mettre la pagaille et trouver une passe parfaite pour Felix Correia, plein de sang-froid pour finir (1-0, 21e). Le Marocain aurait pu planter le deuxième, mais il a finalement campé le rôle du passeur pour Ngal’ayel Mukau et le break (2-0, 36e).

CORREIA OUVRE LE SCORE POUR LES LILLOIS 🔥 Bien servi par Haraldsson, auteur d’une superbe passe décisive 👏#LOSCGNKd｜ #UEL pic.twitter.com/jjlJwOgnvH — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 27, 2025

Il aurait fallu un sacré réveil des Croates, particulièrement inoffensifs et statiques, ou un effondrement XXL des Lillois pour nous surprendre. Ivan Filipović a laissé un CV pour jouer à Paphos en signant une magnifique relance foirée, non convertie par Igamane, qui préférait attendre une offrande de son passeur préféré, le merveilleux Haraldsson. Mister Hakon s’est amusé avec la défense croate pour glisser la chique à l’attaquant et le laisser conclure (3-0, 68e). C’était le moment pour Bruno Genesio de faire croquer Ethan Mbappé, pour sa première en Ligue Europa, et Olivier Giroud, proche d’inscrire le quatrième pion. Un autre taulier, Benjamin André, s’est occupé de la cerise sur le gâteau, en étant au départ et à la conclusion de l’action, en reprenant un tir de Mbappé repoussé (4-0, 86e). Trois points, une différence de buts soignée et la possibilité de rêver d’un top 8 en janvier.

C’est Nice qui peut être jaloux.

Lille (4-2-3-1) : Özer – Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud (Santos, 78e) – Bentaleb (E. Mbappé, 71e), André – Mukau, Haraldsson (Fernandez-Pardo, 84e), Correia (Sarhaoui, 71e) – Igamane (Giroud, 71e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Dinamo Zagreb (4-2-3-1) : Filipović – Mikić, Domínguez, McKenna, Pérez Vinlof – Zajc (Villar, 77e), Mišić – Lisica (Vidovic, 71e), Ljubicic (Stojković, 62e), Hoxha (Varela, 62e) – Bakrar (Kulenović, 62e). Entraîneur : Mario Kovačević.

