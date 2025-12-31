S’abonner au mag

À 36 ans, André Ayew va découvrir un nouveau championnat

Nouvelle aventure pour le globe-trotter Ayew.

Ce mercredi, le joueur international ghanéen de longue date André Ayew a retrouvé un club six mois après la fin de son contrat au Havre. Il s’engage avec le NAC Breda jusqu’à la fin de la saison, avec une option pour une année supplémentaire. Entre-temps, il s’était entretenu physiquement au sein du club FC Nania au Ghana, fondé par son père Abedi Pelé.

Dans le communiqué de presse de son nouveau club, Ayew a déclaré à propos de son transfert : « J’aime les défis, aussi bien sur le plan personnel que collectif. C’est exactement ce que je trouve ici au NAC. Je veux tout donner pour aider le club et mes coéquipiers. Pour nous, seul le maintien en Eredivisie compte. »

De l’expérience pour la lutte contre la relégation

Le directeur technique de Breda, Peter Maas, voit dans le joueur de 36 ans un élément précieux dans la bataille pour le maintien : « Nous sommes convaincus qu’avec son expérience et ses qualités particulières, il peut être un soutien précieux pour le NAC dès maintenant. »

Avec ce transfert à Breda, l’attaquant évoluera pour la première fois de sa carrière aux Pays-Bas. Actuellement dernier du classement, Breda n’est toutefois qu’à deux points du premier non-relégable.

La lutte pour le maintien jusqu’au bout, il connaît. Demandez au HAC.

Deux semaines après avoir fêté la montée, Roda finalement éliminé en play-off

