André Ayew met les voiles et quitte Le Havre

Après deux saisons, André Ayew (35 ans) referme le chapitre de son aventure au Havre et se retrouve libre de tout contrat. Le club normand a officialisé le départ de l’international ghanéen ce vendredi dans un message chaleureux. Arrivé avec beaucoup de modestie chez les Ciel et Marine en 2023, l’ancien marseillais aura grandement participé aux maintiens du Havre en Ligue 1.

Merci 𝑨𝒏𝒅𝒓𝒆́ 🩵💙 Monstre de combativité, André Ayew fut un exemple pour tous les Ciel&Marine, lui qui a si bien su comprendre le HAC et son public, Le Havre et ses habitants. 🤝 Bonne continuation André ! 🫶 — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) August 1, 2025

Un joueur de cœur

Partout où il est passé, André Ayew a su marquer les esprits et se faire une place dans le cœur des supporters, en témoigne l’ovation reçue de la part du Vélodrome lors de la réception du HAC en janvier dernier. Parmi ses moments phares avec le club doyen, on repense forcément à sa retournée acrobatique face à Lorient en janvier 2024, qui avait permis à son équipe d’arracher le nul à la 94e minute. Dans un entretien avec So Foot en avril dernier, il expliquait vouloir que l’on se souvienne de lui « sur, et hors du terrain ». « J’ai appris à connaître cette ville ouvrière, les gens et leur mentalité. Ils sont à fond derrière le club, c’est une ville unie et j’aime ça » racontait le Ghanéen à propos de son expérience au Havre.

