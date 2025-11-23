S’abonner au mag
Luis Enrique confond Nuno Mendes et João Neves

Luis Enrique confond Nuno Mendes et João Neves

C’est la fin de l’année, tout le monde est crevé…

Et même Luis Enrique ! Ce samedi soir, après la victoire du Paris Saint-Germain contre Le Havre comptant pour la treizième journée de Ligue 1, l’entraîneur espagnol a confondu deux de ses joueurs lorsqu’un journaliste lui a posé une question à propos de João Neves en conférence de presse : « Nuno Mendes a évolué, durant ces deux années, d’une position plus latérale… Ah, mais vous me parlez de João Neves ? Vous voyez, je suis fatigué ! Je me rappelle qu’il nous avait dit qu’il ne marquait pas, il a beaucoup de qualités. C’est un joueur très jeune, il a été critiqué et c’est normal de l’être durant sa carrière. Mais c’est son évolution, on est content de voir sa capacité à marquer des buts. »

La scène a fait sourire le technicien comme les autres personnes dans la salle, et n’a pas empêché le coach de défendre ses poulains. « Je n’ai aucun doute sur Lucas Chevalier, Ilya Zabarnyi et Renato Marin. Nous connaissons la difficulté de jouer pour un club comme le PSG, il y a toujours du bruit autour de l’équipe et il faut s’habituer à ce bruit. J’ai beaucoup de confiance en Lucas, Zabarnyi et Renato », a ainsi rappelé l’ancien de Barcelone à propos de ses trois recrues. Avant de faire de même pour Lucas Beraldo, pourtant auteur d’une prestation mitigée : « Il y a des hauts et des bas pour tous les joueurs, je ne suis pas préoccupé. Pour gagner tout ce qu’on a gagné, on a besoin de tous les joueurs et beaucoup de joueurs peuvent s’améliorer. »

Vivement les (petites) vacances !

Didier Digard regrette un manque de « conviction »

FC

