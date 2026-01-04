L’Atlético perd encore des plumes contre la Real Sociedad

Real Sociedad 1-1 Atlético de Madrid

Buts : Guedes (55e) pour les Txuri-urdin // Sørloth (50e) pour les Colchoneros

Rayures rouges = rayures bleues.

Malgré une nette domination, la Real Sociedad n’est pas parvenue à faire tomber l’Atlético de Madrid. Surpris, les Basques ont même dû revenir au score sans pouvoir passer devant ensuite (1-1). Pourtant, les Txuri-urdin auront eu les choses en main tout au long de la soirée. Gonçalo Guedes, Mikel Oyarzabal, Take Kubo et compagnie ont en effet passer leur premier acte à faire mal, mais Jan Oblak n’a rien cédé. Bien décidé à ne pas être en reste, Carlos Soler a même vu Alexander Sørloth dévier son coup franc au fond de ses propres filets avant d’être sauvé par un hors-jeu de Brais Méndez.

Guedes répond à Sørloth

Décisif, le Norvégien l’a finalement été en début de seconde période, mais du bon côté de la pelouse. De la tête à la réception d’un centre de Giuliano Simeone, c’est lui qui a glacé Anoeta contre le cours du jeu (0-1, 50e). Une surprise de courte durée, finalement : totalement oublié au second poteau sur un service de Kubo, Guedes a remis les pendules à l’heure quelques instants plus tard (1-1, 55e). La mainmise des locaux a alors pu se remettre en place, et les interventions décisives d’Oblak s’enchaîner. Malgré une tentative de piqué manquée d’Antoine Griezmann en fin de soirée, l’Atlético de Madrid lâche encore deux points et perd le contact avec la tête du classement.

Il n’y a bel et bien plus que deux cadors en Liga.

Un quadruplé de Sørloth permet à l’Atlético de rouler sur la Real Sociedad