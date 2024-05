L’Atlético termine sur une bonne note

Real Sociedad 0-2 Atlético

Buts : Lino (9e) et Riquelme (94e) pour l’Atlético

Expulsion : Saúl Ñíguez (92e)

C’est enfin les vacances.

Assuré de terminer la saison à la 4e place, l’Atlético a tout de même voulu finir sur une bonne note en allant s’imposer sur la pelouse de la Real Sociedad à Anoeta (0-2).

La Sociedad non plus n’avait rien à jouer dans cette dernière journée de Liga, puisque les potes de Hamari Traoré ne pouvaient pas bouger de leur 6e place. Cela n’a pas empêché le club basque de vouloir jouer au football et de se procurer des occasions. Problème, l’Atlético non plus n’est pas venu en tongs. Et si Antoine Griezmann n’a pas pu reprendre le centre de Marcos Llorente pour punir son ancienne équipe, ce n’est pas le cas de Samuel Lino qui pousse le cuir au fond des filets (0-1, 9e).

Les Basques tentent de revenir, mais quand le ballon ne part pas en tribunes, c’est Jan Oblak qui écœure Takefusa Kubo à deux reprises (61e et 82e). En face, l’Atlético se désintéresse totalement du ballon, mais pique en contre. Et si Álvaro Morata se montre maladroit sur une frappe (80e), l’Espagnol est, en revanche, précis pour offrir un caviar à Rodrigo Riquelme qui vient inscrire le but du K-O au bout du temps additionnel (0-2, 94e).

À l’année prochaine.

