Delphine Cascarino annonce son départ de Lyon

Des départs en cascade.

Delphine Cascarino annonce officiellement son départ de Lyon. Née et formée dans la région lyonnaise, l’attaquante a passé 15 des 27 années de sa vie à l’OL, où elle était arrivée en fin de contrat cet été. « Forcément, c’était un choix très très difficile de quitter l’Olympique lyonnais. Je suis arrivée à l’âge de 12 ans, j’étais toute jeune, et maintenant j’ai envie de vivre d’autres expériences à l’étranger, a-t-elle réagi. C’était exceptionnel de jouer dans ce club, dans ma ville de cœur, là où je suis née. » L’attaquante de l’équipe de France, actuellement aux JO, dans le camp de base de Tola-Vologe, à Lyon, a notamment remporté six Ligues des champions avec l’OL. D’après Le Parisien, elle serait proche des San Diego Wave FC, aux États-Unis.

Elle peut encore briller à Lyon, où l’équipe de France joue deux de ses matchs de poules des JO.

Tabitha Chawinga s’engage avec l’OL