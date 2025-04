Michel Der Zakarian charge grossièrement l’arbitre

Un nul contre le troisième du championnat, ça ne suffit pas.

Même pour une lanterne rouge, dont l’entraîneur considère que la victoire lui a échappé en raison de décisions arbitrales. Après le nul de Caen contre Metz lors de la 29e journée de Ligue 2, le coach du dernier du classement a clairement mis en doute l’impartialité de l’homme au sifflet. « Je n’ai même pas besoin de revoir les images, je savais qu’il y avait penalty, a ainsi considéré Michel Der Zakarian, en conférence de presse. L’arbitre a été très, très mauvais. Lui, il a manqué son match. »

Et le technicien, mauvais joueur, de continuer dans ses attaques : « Malheureusement, on est tombé sur un arbitrage catastrophique. L’arbitre voulait que Metz gagne, et on ne peut pas parler avec eux, il faut toujours aller dans leur sens. On a vu qu’il n’avait pas le niveau pour arbitrer en Ligue 2 : Godson Kyeremeh dribble, s’apprête à centrer et on le pousse dans le dos. Il faut arrêter les conneries ! »

À chacun de se faire un avis sur cette action observée à la 90e minute, et qui a abouti à un non-penalty.

<iframe loading="lazy" title="Résumé : Dans la FOLIE, Caen accroche le FC Metz" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/aH_Z5yd0BAY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Metz freiné à Caen