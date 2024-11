Metz prend le meilleur sur Caen et garde le podium en vue

Metz 1-0 Caen

But : Hein (27e)

Gauthier Hein qui roule sur la Ligue 2, il y a encore des gens que ça étonne ?

Metz s’en est remis à un but de son meneur de jeu pour faire tomber Caen et se replacer à un petit point du podium (1-0). Les Grenats ont d’abord été heureux de voir Alexandre Mendy échouer sur le poteau à deux reprises : de la tête dans les premières minutes, puis en déviant une frappe de Bilal Brahimi à la demi-heure de jeu. Sauf qu’entre-temps, Hein était sorti de boîte pour ouvrir le score d’une belle frappe en première intention à l’entrée de la surface (1-0, 27e).

Un but et puis c’est tout

Ce but suffit au bonheur des Messins, incapables de se rendre la soirée plus facile par la suite malgré quelques situations pour Cheikh Sabaly ou Ablie Jallow, en plus d’un sauvetage de Brahim Traoré sur sa ligne côté normand. Un nouveau succès sur la plus petite des marges, nouvelle spécialité des hommes de Stéphane Le Mignan. Les voilà de retour à trois points du Paris FC, leader de cette Ligue 2, et à une longueur du podium dans une course pour la montée qui promet d’être belle.

Il va falloir la mériter, cette place dans l’ascenseur.