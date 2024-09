Carton plein pour Metz, Caen enchaîne et Bastia chute

Triplé de Sabaly, arrêts monstrueux en cascade et grosses surprises, cette sixième journée de Ligue 2 a tenu toutes ses promesses. Spoiler : il y a eu des buts sur toutes les pelouses, et le Paris FC grimpe à la deuxième place.

Leader et toujours invaincu avant cette cinquième journée, Bastia s’est fait surprendre par Dunkerque. Si Amine Boutrah ouvre les hostilités et permet aux Corses de faire la course en tête, Yacine Bammou remet les deux équipes à égalité peu après l’heure de jeu sur penalty avant que Anto Sekongo n’offre la victoire aux siens (1-2). De son côté, Metz a continué son sans-faute et pris la place de leader en écrasant Martigues. Cheikh Sabaly et Matthieu Udol ont respectivement signé un triplé et un doublé avant que Ibou Sané ne participe à la fête et n’humilie encore davantage les Martégaux en fin de match (6-0). Très solide. Après deux revers consécutifs, le Paris FC n’a pas tremblé face à Guingamp. Les hommes de Stéphane Gilli sortent victorieux de leur duel face à Guingamp (2-0) tandis que Caen confirme en dominant Amiens à Michel-d’Ornano grâce à un doublé de l’inévitable Alexandre Mendy (2-1).

Le bijou de Soumano et le triple arrêt fou de Samassa

En Corse, après un premier acte soporifique, Ajaccio est enfin parvenu à faire trembler les filets grenoblois, et de quelle manière : sur un corner de Valentin Jacob, Moussa Soumano reprend parfaitement le cuir de volée, imparable. Sur un nouveau corner, rebelote, l’ACA creuse l’écart, cette fois grâce à Jabol-Folcarelli. Grenoble ne s’en relèvera pas (2-0) et les Acéistes, dixièmes, ne sont qu’à deux points de la première place…

Déjà buteur la semaine dernière, Waniss Taibi a permis à Rodez de prendre les devants. Mais si tout semblait plié dans cette rencontre, une triple parade exceptionnelle du portier de Laval, Mamadou Samassa (65e) a redonné des couleurs aux Tango, qui recollent d’abord au score grâce à une réalisation de Malik Tchokounté sur penalty (76e). Ce même Tchokounté double la mise grâce à un beau coup de casque avant que Thibaut Vargas n’offre le succès aux siens (1-3). Le foot est cruel. Annecy enfonce encore un peu plus Troyes, lanterne rouge, grâce à sa victoire à domicile (1-0). Le seul et unique nul de la soirée est celui entre Clermont et le Red Star (1-1). Enfin, Lorient a vécu une sale soirée de son côté. Après l’ouverture du score précoce de Pau par l’intermédiaire de Mboup, Talbi est expulsé. Les Merlus s’inclinent sur la plus petite des marges (1-0) et perdent deux points sur le trio de tête.

AC Ajaccio 2-0 Grenoble

Buts : Soumano (58e) et Jabol-Folcarelli (71e)

Annecy 1-0 Troyes

But : Billemaz (11e)

Caen 2-1 Amiens

Buts : Mendy (13e, 81e) pour Malherbe // Mafouta (26e) pour les Amiénois

Clermont 1-1 Red Star

Buts : Baaloudj (10e) // Benali (65e) pour le Red Star

Dunkerque 2-1 Bastia

Buts : Bammou (65e SP) et Sekongo (83e) pour l’USLD // Boutrah (36e) pour le SCB

Metz 6-0 Martigues

Buts : Sabaly (35e, 45e+3,48e), Udol (37e, 70e) et Sane (81e)

Paris FC 2-0 Guingamp

Buts : J. Lopez (11e) et Kebbal (75e)

Pau 1-0 Lorient

But : Mboup (34e)

Expulsion : Talbi (40e)

Rodez 1-3 Laval

Buts : Nkada (10e) pour le RAF // Tchokounte (76e, 83e SP) et Vargas (86e) pour les Tango

