Benjamin Mendy affirme que d’autres joueurs de Manchester City ont participé à ses soirées alcoolisées avec des femmes

Manchester City collectionne décidément autant les titres que les chefs d’accusation.

Le 7 août 2021, Benjamin Mendy vivait son dernier match officiel sous le maillot des Skyblues. Dans le collimateur de la justice après avoir été accusé de viol et d’agression sexuelle par plusieurs femmes, le latéral gauche avait été suspendu par son club pendant près de deux ans et avait vu son salaire annuel de six millions de livres être gelé. Désormais acquitté par la justice, le champion du monde 2018 est actuellement en procédure contre les Mancuniens pour percevoir ces mensualités impayées. Ce lundi, le Telegraph rapporte une déclaration écrite du joueur de Lorient où il se défend d’avoir eu un comportement plus imprudent que ses coéquipiers, affirmant même qu’il n’était pas le seul Citizen à prendre part à des soirées alcoolisées en compagnie de plusieurs femmes.

« Plusieurs joueurs de l’équipe première de Manchester City, dont le capitaine du club, étaient présents aux fêtes auxquelles j’ai participé et que j’ai organisées, a ainsi rapporté Mendy. Nous avons tous bu de l’alcool, eu des relations occasionnelles avec des femmes, enfreint les restrictions imposées par le Covid. Cela n’excuse pas mon comportement, mais j’estime qu’il est injuste pour Manchester City de m’isoler comme ils l’ont fait. La différence entre moi et les autres joueurs de Manchester City, c’est que c’est moi qui ai été accusé à tort de viol et humilié publiquement. »

Si le Français n’évoque aucun nom en particulier, il affirme que le club était bien au courant de la participation de ses joueurs à ce type de soirée.