Zoumana Camara va succéder à Jean-Louis Gasset sur le banc de Montpellier

Le bourbier de Montpellier ? Même pas peur !

Le MHSC ne sera pas resté très longtemps sans entraîneur. Au lendemain de l’annonce du départ de Jean-Louis Gasset, le club pailladin, quasiment condamné à la relégation et en lice pour battre de tristes records, devrait officialiser dans l’après-midi l’arrivée de Zoumana Camara sur son banc, selon les informations de L’Équipe.

Un contrat jusqu’en 2027

L’ancien entraîneur adjoint du PSG entre 2015 et 2021 débarque dans un contexte particulier, Montpellier étant bonne lanterne rouge et pointant à onze points du barragiste rémois à six journées de la fin du championnat. Le quotidien indique que Camara commencera sa nouvelle mission ce mardi à l’entraînement, à quelques jours d’un déplacement à Angers. Il devrait s’engager avec le MHSC jusqu’en 2027, et donc poursuivre l’aventure la saison prochaine en Ligue 2.

