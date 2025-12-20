La folle raison de l’isolement de Jonathan David dans le vestiaire de la Juventus

On ne rigole pas avec la nourriture en Italie.

Depuis plusieurs semaines, la presse italienne évoque un malaise autour de Jonathan David, arrivé à la Juventus en provenance du LOSC cet été. Solitaire dans l’âme, l’attaquant canadien serait mis à l’écart dans le vestiaire de la Vieille Dame. Jonathan David ne serait visiblement pas invité aux repas organisés entre coéquipiers. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Luciano Spalletti a expliqué pourquoi le Canadien n’était pas convié à dîner en utilisant la carte de l’humour : « Ils ont bien fait de ne pas l’inviter à dîner, parce que la première fois qu’il est venu, il a râpé du parmesan sur ses pâtes alle vongole. Donc ils ne l’ont plus jamais invité après ça. »

🇮🇹 #SerieA 🎙 Jonathan David sur le départ ? Spalletti répond : “Il a râpé du parmesan sur les pâtes aux palourdes !”#beINSPORTS pic.twitter.com/IpYSgwepXq — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 20, 2025

Pour faire oublier ce sacrilège et recevoir un message d’invitation pour le prochain repas, Jonathan David sait ce qu’il lui reste à faire : marquer des buts. Car le vrai problème du Canadien n’est pas ses goûts culinaires, mais le fait qu’il n’a planté qu’un petit pion en Serie A cette saison, alors qu’il a fait trembler les filets à 16 reprises la saison dernière en Ligue 1.

Sinon, il peut toujours inviter tout le monde à manger chez lui et mettre de la crème dans la carbonara. Comme ça, il sera définitivement banni du groupe.

