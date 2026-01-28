Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Sud-Azergues Football vs Chazay Azergues

Duel fratricide en Auvergne-Rhône-Alpes entre les deux clubs d’Azergues. Excentré, le numéro 9 parvient à déposer le ballon dans la zone critique avant qu’il ne se perde dans un odieux cafouillage. Comme par miracle, la gonfle revient sur le pied du numéro 10, qui envoie valser trois adversaires d’une seule feinte, il s’engouffre dans une forêt de jambes, avant de pousser calmement le ballon dans les filets. Simple formalité. La naissance d’un nouveau Rayan Cherki dans le 69 ? A minima, son teaser.

2/ Union Foot Touraine vs Pernay US

« Y a pas de secret dans le foot, hein… Des mouvements, des duels gagnés » et une demi-volée de zinzin. Sur un corner parfaitement tiré, le ballon se retrouve orphelin de toute tête volontaire et décide d’emprunter la route du ciel, quelque part au-dessus des champs du Centre-Val de Loire. Puis il retombe pile là où il fallait, dans les pieds qui lui étaient destinés. Deux pas chassés en arrière, une reprise instinctive sans même regarder le but, et boum : la balle vient se loger sous la transversale. Silence d’une demi-seconde, puis applaudissements. Coéquipières, adversaires, public du dimanche : tout le monde s’incline devant cette œuvre d’art offerte à la Coupe féminine Christine Cornet et qui devrait sûrement être accroché au musée du Compagnonnage. 3/ Fleury 91 FC vs Brunoy FC Oui, oui. Le premier satellite français, Astérix, a été conçu et piloté depuis Brétigny-sur-Orge dans les années 1960. En Essonne, on sait depuis longtemps comment faire décoller les choses. La preuve à Fleury 91 face à Brunoy FC. Dans le cœur du jeu, le numéro 10 capte la balle, se retourne et propulse la défense brunoise hors de l’atmosphère d’une pichenette délicieuse. Le numéro 11 reçoit le message cinq sur cinq, efface le gardien, puis allume les cages vides à la Jamie Vardy : direct, efficace, sans retour possible sur Terre. 4/ US La Barre vs FC Pays du Neubourg L’action ne semble pas dangereuse au départ. Le numéro 3 de La Barre joue en une touche depuis sa moitié de terrain, dans la course du numéro 4. Et là, sans prévenir, ce dernier enchaîne avec un sombrero somptueux pour mettre dans le vent le numéro 3 du Pays de Neubourg, qui a sûrement oublié, l’espace d’une seconde, les 41 communes qui composent sa communauté. Le tout avant de déposer tranquillement le ballon au fond des filets, à la manière du Non Flying Dutchman : contrôle céleste, sang-froid total et souvenir immédiat d’un certain but contre l’Argentine.

5/ RC Ploumagoar vs Tregor FC

On retrouve le même schéma : coup de pied arrêté, tête pour dégager, puis retour à l’envoyeur. Sauf que cette fois, direction la Bretagne, sous une pluie battante, celle qui transforme les terrains en éponges et les contrôles en paris risqués. Le ballon flotte, hésite, semble vouloir rentrer au vestiaire. Le numéro 2 du RC Ploumagoar est pourtant le seul à lire la trajectoire sans se mouiller les yeux ni l’idée. Positionné à l’entrée de la surface, il tente un contrôle un peu approximatif, crampons trempés, timing aléatoire, mais se rattrape aussitôt. Sans se poser de questions, il déclenche une frappe lourde, rageuse, qui transperce les filets déjà pleins d’eau du Trégor FC, pendant que le gardien glisse plus qu’il ne plonge. Dans cette tempête d’eau, de vent et de courage breton, une seule chose est restée parfaitement sèche : sa frappe.

