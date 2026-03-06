Compte Onlyfans, fessées et autres dégueulasseries proposées à ses joueuses : un coach portugais suspendu

« Crée toi un compte Onlyfans, c’est toujours mieux que de faire le trottoir, je m’abonnerai ! » Voilà le genre de message qu’envoyait à ses joueuses Filipe Linz, entraîneur pendant cinq ans de l’équipe féminine du Guia FC, un petit club amateur basé près d’Albufeira, dans le sud du Portugal. Le vendredi 27 février, la commission de discipline de la fédération portugaise (FPF) en charge du football amateur l’a reconnu coupable de harcèlement sexuel et moral envers quatre de ses joueuses.

Plusieurs autres membres de la direction du club ont été mis en cause. Il leur est reproché de ne pas avoir pris au sérieux et écarté les plaintes rapportées par les joueuses, tout en maintenant le coach à son poste. Ils écopent d’une amende de 2040 euros et le club, de deux matchs à huis-clos.

Messages inappropriés en cascade

Ce vendredi, le quotidien A Bola, en a publié toute une série, précisant que Filipe Linz a été suspendu un an par la FPF et condamné à payer une amende de 1000 euros. Parmi eux, des allusions ouvertement perverses, où il répond à une joueuse qui l’informe qu’elle sera absente à l’entraînement qu’elle aura le choix entre « A) [être] privée d’équipement ; b) [recevoir] un coup sur la main ; c) [recevoir] une fessée. » Lorsque celle-ci choisit la première réponse, son coach lui renvoie un gif de Donald Trump accompagné du mot « wrong ».

À une autre joueuse qui signale également son absence à l’entraînement pour raisons familiales, Linz répond « Donc tu ne prendras pas de douche avec moi aujourd’hui ? », suivi d’un emoji en larmes. Et à une troisième qui lui aurait dit que « comme son fils était beau, il ne pouvait pas en être le père », il répond tout de go : « Si tu veux, je te ferai un enfant comme lui ». Filipe Linz, 40 ans, a quitté ses fonctions d’entraîneur des féminines en fin de saison dernière, mais occupe encore un poste au sein du groupe masculin.

« Plusieurs messages présentés hors de leur contexte réel »

Au total, le rapport de la commission de la discipline fait près de 200 pages contenant de nombreux exemples de messages similaires. Dans un communiqué publié ce vendredi, le club de Guia déclare prendre acte de la décision, mais souligne que celle-ci « comporte plusieurs incohérences et conclusions qui ne correspondent pas à la réalité des faits » et « défendra sa réputation avec la plus grande fermeté, conformément à la réglementation en vigueur, avec la ferme intention que la vérité triomphe et que justice soit rendue ».

Linz a également réagi sur son compte Instagram. En légende d’une photo d’archive sur laquelle il pose avec ses anciennes joueuses, il affirme ainsi que « La procédure en cours repose sur des SMS sortis de leur contexte et sur une interprétation des faits qui ne correspond pas à la réalité » et que la relation d’entraîneur qu’il entretenait avec ses joueuses était « aussi une relation de proximité et d’amitié, fondée sur la confiance. C’est précisément cette relation qui a donné lieu à plusieurs messages qui sont aujourd’hui présentés hors de leur contexte réel. »

Ça, plus l’arbitre qui filmait sous la douche, plus le coach voyeuriste en Tchéquie : il reste encore sûrement pas mal de ménage à faire.

Vitinha donne ses quatre milieux préférés