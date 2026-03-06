S’abonner au mag
  • Brésil
  • Corinthians

Un ancien de Manchester United tente sa chance au Brésil

CT
1 Réaction
Un ancien de Manchester United tente sa chance au Brésil

Un aventurier anglais au Brésil. Jesse Lingard s’est engagé en faveur du Corinthians, qui l’a annoncé via un communiqué ce vendredi. Le milieu de terrain anglais est lié au club paulista jusqu’à la fin de l’année 2026, « avec possibilité de renouvellement automatique jusqu’à la fin de 2027 en cas de respect des objectifs fixés dans le document », prévient le Corinthians.

Une nouvelle destination après Séoul

Libre de tout contrat depuis son départ du FC Séoul, en décembre 2025, Lingard est conquis par la passion des supporters de son nouveau club. « Tout d’abord, j’ai vu les supporters à l’aéroport qui criaient « Allez, Corinthians ! Allez, Corinthians ». Ils sont très passionnés, c’est merveilleux à voir », commente l’ancien joueur de Manchester United. Le joueur de 33 ans se dit « très heureux » et a « hâte de jouer ».

On attend avec impatience ses vlogs à São Paulo sur sa chaîne YouTube.

Jesse Lingard vers une nouvelle aventure au Brésil ?

CT

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.