Un ancien de Manchester United tente sa chance au Brésil

Un aventurier anglais au Brésil. Jesse Lingard s’est engagé en faveur du Corinthians, qui l’a annoncé via un communiqué ce vendredi. Le milieu de terrain anglais est lié au club paulista jusqu’à la fin de l’année 2026, « avec possibilité de renouvellement automatique jusqu’à la fin de 2027 en cas de respect des objectifs fixés dans le document », prévient le Corinthians.

JESSE LINGARD É O NOVO REFORÇO DO CORINTHIANS! ✍🏽🆕 O atacante inglês chega ao Timão com vínculo até o fim deste ano, com possibilidade de renovação automática até o fim de 2027 em caso de cumprimento de metas estabelecidas no documento! 🏴🏳️ Seja bem-vindo, Lingard! 👊🏽 Saiba… pic.twitter.com/RR3c5J69nv — Corinthians (@Corinthians) March 6, 2026

Une nouvelle destination après Séoul

Libre de tout contrat depuis son départ du FC Séoul, en décembre 2025, Lingard est conquis par la passion des supporters de son nouveau club. « Tout d’abord, j’ai vu les supporters à l’aéroport qui criaient « Allez, Corinthians ! Allez, Corinthians ». Ils sont très passionnés, c’est merveilleux à voir », commente l’ancien joueur de Manchester United. Le joueur de 33 ans se dit « très heureux » et a « hâte de jouer ».

On attend avec impatience ses vlogs à São Paulo sur sa chaîne YouTube.

