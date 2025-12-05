S’abonner au mag

Jesse Lingard sera bientôt sur le marché

Des nouvelles de l’ex-futur prodige.

Joueur du FC Séoul depuis février 2024, Jesse Lingard fait déjà ses valises. Dans un communiqué, le club a annoncé le départ de son milieu offensif à l’issue de sa deuxième saison, le championnat sud-coréen s’achevant fin novembre. Et pourtant, ce n’est pas faute d’avoir tenté de le conserver : « Nous avons eu des discussions approfondies avec Lingard pour le convaincre de rester un peu plus longtemps avec nous, mais avons fini par accéder à sa requête », explique le FC Séoul.

Deux ans de bons et loyaux services

Il faut dire que la pige asiatique n’a pas trop mal réussi au joueur de 32 ans, qui a claqué 18 buts et 10 passes dé en 66 matchs, provoquant un engouement sans précédent. « Au cours des deux dernières années, [Lingard] a fait davantage que n’importe quel autre joueur étranger, occupant le poste de capitaine et s’investissant vraiment pour le club. Nous tenons à le remercier pour son apport et souhaitons lui exprimer notre plus profonde admiration », ajoute le club.

Lingard aura l’occasion de porter une dernière fois le brassard mercredi prochain contre Melbourne, à l’occasion de la sixième journée de Ligue des champions asiatique.

De quoi enflammer le mercato hivernal.

