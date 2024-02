Jesse Lingard au FC Séoul, c’est fait !

Jesse-gné !

L’espoir déchu Jesse Lingard (31 ans) est officiellement un joueur du FC Séoul. Sans club depuis le 1er juillet dernier, celui qui avait tenté de se relancer à Nottingham Forest vient de décrocher une nouvelle chance de le faire, loin, très loin de son île natale. Ce jeudi, le club de la capitale sud-coréenne a annoncé que le milieu de terrain anglais débarquait libre pour deux saisons, plus une troisième en option.

En attendant de voir si le renfort sera de qualité, le 7e du dernier exercice de K League s’offre un joli coup de com. Il reste trois semaines à Lingard pour s’acclimater à sa terre d’accueil avant le début de la saison, que le FC Séoul entamera par un déplacement sur les terres du Gwangju FC. Une chose est sûre, l’ancien Mancunien n’est là ni pour le chèque (quoique…), ni pour aller pousser la chansonnette dans les karaokés de la capitale : « J’ai reçu de nombreuses offres, mais c’est Séoul qui m’a montré le plus d’enthousiasme. Ils m’ont fait une proposition concrète sur papier, tandis que les autres se contentaient de me contacter verbalement », a déclaré le mauvais imitateur du signe de Jul à son arrivée, insistant sur le fait que « le football est la chose la plus importante » pour lui et qu’après avoir « réalisé [s]on rêve » de jouer en Premier League, la D1 coréenne semble être le lieu idoine pour « créer de nouveaux souvenirs dans [s]a carrière ».

Visiblement, l’appel du pied à l’Arabie saoudite est resté sans effet.

