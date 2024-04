La Ligue 1 sur Youtube ? Peut mieux faire !

Chaque dimanche soir à partir de minuit, YouTube diffuse en accord avec la LFP des résumés gratuits des matchs de Ligue 1 Uber Eats. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la qualité moyenne de ces clips n’incite pas vraiment à s’enthousiasmer pour notre championnat. Cela mériterait un bon coup de neuf pour rendre la L1 plus attractive.

C’était dimanche dernier, le 14 avril. Sans doute le match de Ligue 1 de l’année avec cet incandescent OL-Brest (4-3). Un superbe spectacle à mettre en vitrine pour faire reluire notre championnat à l’international. Seulement, le compte-rendu en images n’a pas vraiment été à la hauteur de l’évènement… La durée du résumé, déjà : 4 minutes et 55 secondes, quand celui du Strasbourg-Reims de la veille (un bon 3-1, certes) a atteint les 5 minutes et 43 secondes. On passe sur certaines images longues et inutiles (retour aux vestiaires des joueurs à la mi-temps) pour insister sur le fait qu’on ne verra pas l’action litigieuse de la main de Jake O’Brien dans la surface, ni même l’action fautive qui amène le coup franc victorieux de Romain Del Castillo et encore moins les entrées de Rayan Cherki et d’Ernest Nuamah, qui ont changé le cours des choses à la 69e minute (l’OL alors mené 3-1).

<iframe loading="lazy" title="OLYMPIQUE LYONNAIS - STADE BRESTOIS 29 (4 - 3) - Résumé - (OL - SB29) / 2023-2024" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/7CCrWWF0YIA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Le commentaire parle d’arrêts de jeu de « plus de 10 minutes », alors qu’ils ont été de 17 minutes, une durée exceptionnelle pour un finish de malade ! Comme pour les autres résumés habituels des matchs de L1, il n’y a pas de commentaires « live », saisis à chaud sur le cours de la rencontre, mais plutôt une voix neutre qui raconte platement des actions plutôt que la rencontre. La version vidéo du résumé YouTube de la rencontre OL-Brest proposé par le compte officiel du club rhodanien ne dure que deux minutes, mais elle est beaucoup plus vivante, grâce aux commentaires live !

Enfin, oubli incompréhensible des résumés des matchs de L1 : il n’y a pas d’affichage chrono et de résultat en haut de l’écran qui indique le temps écoulé et l’évolution du score. Sans ces indications, l’impression de no man’s land nuit évidemment à la dramaturgie du récit télévisuel, qui se nourrit de suspense et de chassés croisés au tableau d’affichage. Il y a aussi tous ces moments-clés oubliés au montage, qui rendent trop souvent la narration trop linéaire. Lors du Lens-Monaco du 25 février 2024 (2-3), le penalty raté de Folarin Balogun a été zappé, tout comme la sortie après coup très polémique de Kylian Mbappé à l’heure de jeu lors du PSG-Rennes du 25 février (1-1).

La rencontre Le Havre-Nantes du 13 mars (0-1) a été une purge, c’est vrai. Mais comme les Canaris avaient gagné sur le fil dans les arrêts de jeu, il fallait au moins « dramatiser » le récit avec les images des entraîneurs au moment du but. Or, on n’a ni vu Antoine Kombouaré, certainement extatique, ni Luka Elsner, certainement dévasté après ce coup du sort… Peu d’efforts de scénarisation, pas de commentaires live & direct (on a l’impression que les commentateurs découvrent les images en cabine) et absence d’horloge en coin qui égrène les minutes enfiévrées : tout concourt à des clips sans saveur qui suivent en outre un sempiternel agencement pépère digne de France 3-Régions. Jugez plutôt…

Une si longue attente…

Des résumés de 3 minutes et 45 secondes en moyenne avec des schémas tactiques expédiés au début, les mêmes images de présentation des joueurs, du toss souriant avec les arbitres, la rentrée aux vestiaires à la mi-temps suivi de l’engagement et images de fin de match avec les tableaux de stats : le tout prend au moins une minute, ne laissant plus que 2,45 minutes de jeu dans le résumé… Comment espérer dès lors attirer et séduire les suiveurs français et surtout ceux du monde entier qui auraient la curiosité de découvrir notre Ligue 1 Uber Eats ? Il existait des résumés YouTube estampillés « LFP officiel » en langue anglaise, avec des commentaires un peu moins plats, mais ils semblent avoir disparu ces temps-ci.

Enfin, il faut attendre le dimanche à minuit pour voir tous les résumés des neuf matchs, alors que des rencontres importantes ont déjà eu lieu le vendredi soir (comme le très bon Monaco-Nice, 0-1, du 22 septembre dernier) et le samedi. La faute à l’obligation contractuelle du 24 juillet 2012 qui autorise la tardive diffusion dominicale des vidéos Youtube afin de «protéger» les droits et l’exclusivité des diffuseurs de la L1, Amazon Prime et Canal +, qui fournissent les captations. Or, on peut parfois trouver sur YouTube des résumés pirates de matchs de L1 en langues étrangères, sans attendre le dimanche soir…

Et chez les voisins, ça donne quoi ?

Les résumés LFP-L1 Uber Eats font pâle figure en comparaison avec les « highlights » des grands matchs des championnats étrangers (Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga) diffusés quasiment dans l’heure qui suit sur Canal + et beIN Sport. Ces extraits n’ont cessé de s’étirer dans leur durée, passant de 9 à parfois 14 minutes, avec commentaires live et scénarisation spectaculaire (affichage du score, ralentis et gros plans, tension sur les bancs de touche, allers-retours VAR, son d’ambiance mieux mixé, etc.) Ceci-dit, même s’ils sont diffusés le jour même des rencontres, les résumés officiels sur Youtube des autres championnats européens ont aussi leurs faiblesses.

La production TV de Serie A offre des clips de rencontres de 3 minutes en moyenne, avec montage dynamique, commentaires en live et en anglais. Idem pour la durée avec la Liga EA Sports, mais sans aucun commentaire ! La Bundesliga n’offre qu’une minute très concentrée par match ou plus longue le lendemain (4 minutes) avec aussi des commentaires en direct live en anglais. Enfin, la Premier League autorise au bout de quelques heures les clubs à diffuser un résumé de 2 minutes maxi avec les commentateurs maison… Le produit LFP-L1-YouTube n’est donc pas si désastreux, d’autant plus que le long clip récapitulatif de tous les buts de chaque journée (12 minutes et plus) a le mérite d’une certaine concision. Mais il faudra désormais corriger toutes les scories énoncées plus haut (notamment le délai d’attente trop long de diffusion d’après-dimanche minuit) pour contribuer à valoriser notre chère Ligue 1 à un milliard.