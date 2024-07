Belgique-Israël en… Hongrie ?

Le foot n’est absolument pas politique, on vous dit !

Le quotidien belge néerlandophone Het Laatste Nieuws rapporte que la rencontre de Ligue des nations entre la Belgique et Israël, prévue le 6 septembre prochain pour la première trêve post-Euro, est plus que jamais dans l’impasse. Les autorités de Bruxelles, Liège, Bruges, Anvers et Louvain ont en effet toutes refusé d’accueillir la rencontre, invoquant la politique de répression menée par le gouvernement israélien envers la bande de Gaza et plus généralement les Palestiniens. Le Plat Pays craint également de violents débordements, compte tenu d’une potentielle défiance supplémentaire de sa population vis-à-vis de l’affiche.

Alors que l’idée d’un huis clos a été mise sur la table, il se pourrait bien que le duel se dispute finalement sur terrain neutre… en Hongrie. La Pancho Aréna de Felcsút, tout simplement le village où a grandi le Premier ministre magyar Viktor Orbán avant d’y implanter la « célèbre » Puskás Akadémia, est la solution la plus viable à ce jour, pour éviter un match perdu sur tapis vert. Ce petit stade coquet de 4000 places a déjà accueilli les matchs « à domicile » de la sélection israélienne, justement, depuis le retour des hostilités au Levant.

Coût potentiel de l’opération pour la Fédération belge : un million d’euros.

