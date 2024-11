Décimée, la Belgique se laisse surprendre par Israël

Israël 1-0 Belgique

But : Shua (86e)

Il est temps que l’année se termine, pour la Belgique.

Décimés par une vague de blessures, les Diables rouges alignés par Domenico Tedesco sont parvenus à décevoir encore davantage leur pays ce dimanche : lors de la sixième journée de Ligue des nations, les partenaires de Loïs Openda se sont ainsi inclinés sur la plus courte des marges face à Israël.

L’erreur décisive de Smets

Les locaux, bien organisés et dangereux en transition, ont fait la différence en fin de match : si Elasa Dasa a d’abord tapé le poteau en première période et si Dor Peretz a failli ouvrir le score avant la pause, Yarden Shua a trouvé la faille à la 86e minute en profitant d’une erreur de Matte Smets pour le seul but du match. Pour le reste, Openda a gâché la seule vraie occasion de son équipe.

Bel exploit de ceux qui ont tenu tête à la France !

