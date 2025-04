Ángel Di María et une dizaine de joueurs de Serie A dans le viseur de la justice pour paris illégaux

Business Ángel.

Le scandale des paris sportifs ayant mis au ban Sandro Tonali et Nicolò Fagioli pour de longs mois semble ne pas avoir révélé tous ses secrets. L’ANSA (première agence de presse d’Italie) révèle qu’une dizaine de joueurs, tous passés par la Serie A, sont visés par une enquête pour avoir joué sur des plateformes clandestines de paris et de poker.

Si les deux internationaux italiens ont été accusés de faire de la publicité pour ce réseau, les nouveaux inculpés auraient juste joué sur ces plateformes. Leurs dettes de jeu auraient été réglées par le biais d’une bijouterie, prétendant acheter des Rolex ou d’autres objets de valeur. Parmi les endettés, Ángel Di María, passé par la Juventus lors de la saison 2022-2023. Dans la dizaine de noms qui sont sortis, on peut retrouver d’autres internationaux italiens (Alessandro Florenzi, Nicolò Zaniolo et Samuele Ricci) comme d’autres joueurs de Serie A (Weston McKennie et Leandro Paredes).

