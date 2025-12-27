S’abonner au mag
Vitinha revient sur sa première année au PSG : « Je ne sentais pas qu'on était une équipe »

Vitinha revient sur sa première année au PSG : «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>Je ne sentais pas qu'on était une équipe<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Sombres souvenirs pour les supporters du PSG.

Vitinha dispute actuellement sa quatrième saison au Paris Saint-Germain, et avant de réaliser cet exercice d’anthologie en 2024-2025 sous les ordres de Luis Enrique, il a aussi connu dans la capitale des moments moins paisibles. L’international portugais décrit notamment un vestiaire morcelé lors de sa première année au PSG, sous les ordres de Christophe Galtier et alors que le club possédait peut-être la plus forte armada offensive du monde avec Kylian Mbappé, Leo Messi et Neymar : « C’était une année où je ne sentais pas qu’on était une équipe. Chacun courait pour soi. On était un peu perdus sur le terrain. J’étais encore jeune et je venais d’arriver, c’était difficile. C’était un entraîneur différent aussi. C’était assez difficile de gérer un tel groupe de joueurs », explique-t-il pour A Bola, qui en a fait son joueur portugais de l’année, quelques jours après O Jogo.

« Tout va bien avec Messi et Neymar »

Questionné sur les deux derniers nommés, et notamment sur l’Argentin qui n’avait pas toujours été tendre avec lui, Vitinha met néanmoins les choses au clair : « Beaucoup de choses se sont passées, mais tout va bien avec Messi et Neymar. […] J’ai beaucoup d’estime pour Messi, c’est l’un des meilleurs de tous les temps. Je n’ai absolument rien contre lui. D’ailleurs, lors du Mondial des clubs, nous avons fini par nous affronter. À la fin, je l’ai pris dans mes bras. Avec Neymar aussi, tout va bien. »

Messi et Neymar avaient tous les deux quitté Paris à l’été 2023.

« Humainement, Gasset était ce qui se fait de plus rare dans le foot »

