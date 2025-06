Le PSG humilie l’Inter Miami et hisse en quarts de finale

PSG 4-0 Inter Miami

Buts : J. Neves (6e, 39e), Aviles (CSC, 44e) et Hakimi (45e)

Favori de la compétition, le PSG a pleinement assumé son rang en surclassant avec une facilité déconcertante l’Inter Miami ce dimanche à Atlanta (4-0). Après avoir inscrit quatre buts en une mi-temps, dont un doublé signé João Neves, les joueurs du club de la capitale ont pu tranquillement gérer leurs efforts, tandis que les Floridiens tentaient tant bien que mal d’exister par l’intermédiaire d’un Lionel Messi bien trop isolé.

À sens unique

Le PSG donne directement le ton dans cette rencontre. Dès la 4e, Kvicha Kvaratskhelia transperce la défense américaine avant de glisser le cuir à Bradley Barcola, mais l’international français bute sur Oscar Ustari. Ce n’est que partie remise puisque dans la foulée, Vitinha dépose parfaitement son coup franc sur la tête de João Neves, qui marque d’une tête plongeante (1-0, 6e). Incapable de réagir à cette ouverture du score, Miami ne parvient pas à sortir la tête de l’eau et subit les assauts parisiens. La domination est totale, et Kvaratskhelia est tout près de faire le break, mais sa frappe n’accroche pas le cadre (23e). Qu’importe, les hommes de Luis Enrique régalent, et João Neves, servi par une passe de Fabian Ruiz, inscrit un doublé juste avant la mi-temps (2-0, 39e). Le récital ne s’arrête pas là, puisqu’à la suite d’un centre fort de Doué, Tomas Aviles marque contre son camp (3-0, 44e), avant qu’Achraf Hakimi, décalé en retrait par Barcola, s’y prenne à deux fois pour tuer tout suspense (4-0, 45e). Difficile de rêver mieux.

Messi n’a pas suffi

Par l’intermédiaire de Lionel Messi, auteur du premier tir cadré des siens à la 63e, les Floridiens tentent de sonner la révolte, en vain. Bien plus entreprenants lors de ce second acte, notamment grâce à la gestion des Parisiens, les Américains poussent tout de même, mais l’octuple Ballon d’or bute encore sur Donnarumma (80e). Le score n’évoluera plus, malgré un coup franc de Messi dans les dernières minutes. Après cette démonstration, les Parisiens, qui lorgnent logiquement sur la couronne mondiale après avoir conquis l’Europe, se hissent en quarts de finale où ils affronteront le vainqueur de la rencontre Flamengo-Bayern Munich (22h).

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi (Lee, 69e), Marquinhos (Beraldo, 46e), Pacho, Nuno Mendes (L. Hernandez, 69e) – João Neves (Dembélé, 62e), Vitinha, Fabian Ruiz (ZaÏre-Emery, 46e) – Doué, Kvaratskhelia, Barcola.. Entraîneurs : Luis Enrique.

Inter Miami (4-4-2) : Ustari – Weigandt, Falcon, Allen (Aviles, 19e), Alba – Allende, Redondo, Busquets, Segovia (Cremaschi, 75e) – Suárez, Messi. Entraîneurs : Javier Mascherano.

Revivez PSG - Inter Miami (4-0)