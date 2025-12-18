S’abonner au mag
Naples élimine le Milan AC de la Supercoupe

Naples en finale de la Supercoupe

Naples 2-0 Milan

Buts : Neres (39e), Højlund (63e)

Quoi de mieux qu’un trophée pour finir l’année en beauté ?

Vainqueur de sa demi-finales de Supercoupe d’Italie contre Milan ce jeudi (2-0), Naples n’en est plus très loin. Le champion d’Italie peut remercier Ramus Højlund, auteur d’une performance majuscule. Le Danois est à l’origine de l’ouverture du score, avec un centre légèrement dévié par Mike Maignan, mais pas suffisamment pour empêcher David Neres de conclure (1-0, 39e). Il a enfoncé le clou lui-même avec un vrai but d’attaquant : son bon jeu de corps lui a permis de gagner son duel avec Koni de Winter, puis d’armer une frappe croisée du gauche qui a trompé Maignan, pas exempt de tout reproche (2-0, 63e).

En face, Adrien Rabiot et Christopher Nkunku ont joué l’intégralité de la rencontre, mais le compteur de l’attaquant reste bloqué à un petit but depuis son arrivée en Lombardie. Tenants du titre, les Rossoneri subissent leur deuxième défaite du mois et abandonnent leur couronne.

La deuxième demie opposera Bologne à l’Inter vendredi.

Au bout de l’effort, l’AC Milan fait tomber Naples

