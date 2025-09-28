Au bout de l’effort, l’AC Milan fait tomber Naples

Après avoir fait le break face à Naples en première mi-temps, le Milan s’est fait très peur en écopant d’un carton rouge, suivi d’une réduction du score sur penalty. Mais grâce à un Mike Maignan des grands soirs, les Rossoneri l’emportent au courage et récupèrent la première place de Serie A à leurs adversaires du soir.

AC Milan 2-1 Naples

Buts : Saelemaekers (3e), Pulisic (31e) pour le Milan // De Bruyne (60e SP) pour le Napoli

La recette d’un choc du dimanche soir réussi tient à quelques ingrédients : deux équipes en forme, un niveau de jeu élevé, des occasions à la pelle, des buts bien sentis et une expulsion en prime. Résultat : après 90 minutes de cuisson, le duel au sommet entre l’AC Milan et Naples a tenu toutes ses promesses. Avec un résultat en faveur des locaux qui, en plus de se payer le champion en titre, leur chipent la tête du classement à la faveur d’une meilleure différence de buts.

Les Milanais ne le savent que trop bien : dans cette Serie A, les faux départs sont interdits. Une chute inattendue face à la Cremonese lors de la première journée et les Rossoneri sont déjà distancés par leurs adversaires du soir qui, eux, ont enchaîné quatre victoires en autant de journées. Mais dans son antre bouillonnant, Milan démarre pied au plancher. Trois minutes de jeu, Pulisic déboule côté gauche en évitant un tacle désespéré de Marianucci et centre à ras de terre pour Saelemaekers, esseulé, qui n’a plus qu’à tromper Meret pour ouvrir le score (1-0, 3e). Le 11e but du Belge sous les couleurs milanaises tombe à point nommé, car Naples n’est pas venu pour faire de la figuration : une fois les réglages effectués au milieu de terrain, la machine bleu ciel se met en branle. Les locaux sont prévenus, donc.

Maignan, come-back solide

Heureusement, le dernier rempart a du répondant. Blessé face à l’Udinese, Mike Maignan effectue un retour tonitruant en sortant une double parade sur une tête de Gutiérrez suivie d’une frappe de McTominay détournée des deux mains. De quoi exciter un peu plus le Milan, qui se plaît à rendre les coups. Qu’ils soient de pression, comme avec cette frappe du gauche de Fofana léchant la transversale de Meret, ou de grâce lorsque Pulisic se mue en buteur pour faire le break (2-0, 31e). Lancé côté gauche, Modrić trouve Pavlović qui sert Fofana dans la surface : le Français arme pour l’Américain, qui surgit afin de fusiller le portier napolitain à bout portant. L’entente cordiale vient confirmer le statut de leader offensif de Pulisic, auteur de 4 réalisations sur ses 5 derniers matchs. Une dernière parade, plus facile cette fois, de Maignan sur une reprise pied droit de Di Lorenzo plus tard et les locaux rentrent au vestiaire avec un avantage mérité.

Un coup de pouce nommé Estupinan

Seul signe d’inquiétude dans le premier acte pour les Rossoneri, un penalty réclamé par les joueurs d’Antonio Conte à la suite d’un contact de Tomori sur McTominay dans la surface. La VAR confirme la décision de M. Chiffi : rien du tout. En revanche, lorsqu’Estupinan tire grossièrement le maillot de Di Lorenzo dix minutes après la reprise, elle se montre intraitable : penalty pour Naples, doublé d’un carton rouge pour le défenseur équatorien visiblement victime d’un coup de folie en annulant une occasion manifeste de but. Le Milan est à 10 et la température augmente de quelques degrés après la réduction du score signé Kevin De Bruyne, le Belge prenant Maignan à contre-pied pour relancer le suspense à une demi-heure du terme (2-1, 60e).

En quatre minutes, Antonio Conte effectue autant de changements et injecte une dose d’agressivité supplémentaire à son effectif qui cavale pour recoller au score tout en continuant de subir les assauts des Milanais. Lesquels, à l’image de Rafael Leão parti seul face à cinq adversaires, veulent à tout prix faire le break. Véritable poison, Noa Lang utilise sa fraîcheur pour multiplier les allumages de mèche et les coups de canon napolitains avant de se heurter lui aussi à un Mike Maignan impérial jusqu’à la dernière seconde. Les sept minutes de temps additionnel ne suffisent pas à coller un arrêt cardiaque à Max Allegri, surexcité comme à son habitude et qui n’entend pas perdre son premier duel depuis 11 ans et 357 jours face à Antonio Conte. Sans prendre de risque, Milan résiste et finit par infliger au Napoli sa première défaite de la saison au courage et en infériorité numérique. Le Sporting est prévenu, les Azzurri risquent de se montrer très méchants ce mercredi en Ligue des champions.

AC Milan (3-5-2) : Maignan – Tomori (De Winter, 80e), Gabbia, Pavlović – Saelemaekers (Athekame, 68e), Y. Fofana (Loftus-Cheek, 80e), Modrić, Rabiot, Estupinan – Giménez (Leão, 69e), Pulisic (Bartesaghi, 59e). Entraîneur : Allegri.

Naples (4-5-1) : Meret – Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Miguel – Lobotka (Gilmour, 90e+2), Politano (Lang, 77e), Zambo Anguissa, McTominay (David Neres, 73e), De Bruyne (Elmas, 72e) – Höjlund (Lucca, 73e). Entraîneur : Conte.

Lille manque de se ressaisir face à Lyon