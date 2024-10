Naples enfonce l’AC Milan

Milan 0-2 Napoli

Buts : Lukaku (5e) et Kvaratskhelia (43e) pour les Partenopei.

Paulo s’enFonseca.

Pour son retour sur les écrans en France, la Serie A nous a offert un joli petit match ce mardi, à San Siro, entre l’AC Milan et le Napoli. Enfin, un joli petit match sauf pour les supporters rossoneri… Devant leur public, les Lombards ont encore déçu et se sont inclinés face aux Partenopei (0-2). Ces derniers ont rapidement pris l’avantage grâce à un certain Romelu Lukaku, lancé par Frank Anguissa, qui a trompé Mike Maignan de près juste après avoir fait valser à l’épaule le chétif (1,94 m, 88 kg) Strahinja Pavlović (0-1, 5e). Son quatrième but de la saison en championnat.

⚽️🇮🇹 Le but sublime de Khvicha Kvaratskhelia face à l'AC Milan ! La Serie A sur la chaine L'Équipe > https://t.co/pXI4SIbEoH#lequipeFOOT #MILNAP pic.twitter.com/hwaCkBsj7f — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 29, 2024

Les hommes d’Antonio Conte ont ajouté un clou au cercueil milanais juste avant la pause, grâce à Kvicha Kvaratskhelia, qui confirme son excellent début de saison. Trouvé dans son couloir gauche chéri, le meilleur joueur géorgien (après Zuriko Davitashvili) a envoyé son combo favori en repiquant dans l’axe puis en frappant du droit. Un tir vicieux, avec un rebond, qui a trompé le portier français du Milan, pas forcément irréprochable sur ce but (0-2, 43e). Les locaux ont bien tenté de revenir en seconde période, mais à part un but refusé d’Álvaro Morata (47e), ils n’ont jamais fait trembler Alex Meret. Avec ce résultat, les Napolitains confortent leur place de leader, alors que les Rossoneri stagnent à la huitième place, à trois points du podium.

Youssouf Fofana aurait mieux fait de rester à Monaco.

