Ballon d'or : Le journaliste salvadorien a encore frappé

Un showman comme on n’en fait plus.

Quelques minutes après le sacre de Rodri, premier joueur espagnol à gagner le Ballon d’or depuis Luis Suárez en 1960, l’émission d’El Chiringuito a révélé le détail des votes de chaque journaliste. Avec, comme d’habitude, son lot de surprises… Parmi les rigolos à s’être distingué, le journaliste salvadorien Bruno Porzio qui, après avoir placé Raheem Sterling deuxième et Romelu Lukaku cinquième en 2021, a refait très fort.

🇸🇻 En EL SALVADOR NO VOTAN a VINICIUS. 😯 El jugador, fuera de los 10 mejores de la temporada para el votante. 📺 #ChiringuitoBalónDeOro 📺 pic.twitter.com/GW2aQIcLMu — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 29, 2024

Le classement de Sir Bruno est dominé par Jude Bellingham, qui devance Erling Haaland et Toni Kroos, le top 5 étant complété par Lautaro Martínez et Dani Olmo. Rodri ? Pas top 5. Et pour la suite ? Pas de Vinicius Junior dans le top 10, non non, mais bien Hakan Çalhanoglu à la sixième place, oui oui.

Peut-être qu’aucune des télés salvadoriennes n’a les droits pour les compétitions européennes.

