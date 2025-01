Vinícius s’excuse après son carton rouge

Vinícius a des coups de sang, nouvel épisode.

Elle aurait pu passer inaperçue, mais l’expulsion de Vinícius lors du succès du Real à Valence risque de faire parler d’elle. En cause, le numéro 7 madrilène s’est encore une fois signalé par un comportement nerveux et violent, à la suite d’une provocation, qui a abouti à un retour aux vestiaires prématuré. Sorti de force par Antonio Rüdiger et l’un des adjoints de Carlo Ancelotti, Luis Llopis, tant il était surexcité lorsque l’arbitre lui a adressé un carton rouge, il est semble-t-il redescendu sur terre, en publiant dans la soirée un message d’excuses. « Pardon et merci à l’équipe », a-t-il tweeté avec de nombreux émojis.

Perdon y gracias equipo!!!!!! ✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾 — Vini Jr. (@vinijr) January 3, 2025

Alors qu’il risque entre deux et quatre matchs de suspension, le Brésilien pourrait bien rater la demi-finale de Supercoupe d’Espagne, voire la finale en cas de qualification. À moins que les tentatives du Real pour réduire sa sanction n’aboutissent, Carlo Ancelotti déclarant vendredi soir devant les médias que les Madrilènes envisageaient de « faire appel et déposer un recours », arguant que « tout aurait pu se régler avec un carton jaune de chaque côté ».

Quand on s’excuse publiquement, c’est quand même généralement qu’on est le plus en tort.

