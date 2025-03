Un cadre de Liverpool va très probablement signer au Real Madrid cet été

Nunca caminarás solo.

Trent Alexander-Arnold va très probablement quitter Liverpool libre cet été, pour s’envoler vers l’Espagne et le Real Madrid. Selon Sky Sports, le latéral droit de 26 ans souhaite s’engager avec les Merengues à l’issue de son contrat, qui expire en juin prochain. En parallèle, les négociations entre le joueur et son potentiel futur club avancent bien, même s’il reste beaucoup de détails à régler et qu’aucun accord n’est pour l’instant passé entre les deux parties.

Panique en défense

La rumeur Alexander-Arnold ne date pas d’hier. Cela fait plusieurs années que les dirigeants madrilènes tentent de le faire venir, d’autant plus que cette saison, leur défense est soumise à une hécatombe de blessures. Libre de négocier avec n’importe quel club depuis le mois de janvier, « TAA » aurait la lourde tâche de remplacer à long terme Dani Carvajal, blessé de longue date et vieillissant.

Au Real Madrid, il permettrait également à Federico Valverde et Lucas Vázquez de retrouver leur position préférentielle (milieu et ailier droit), sous condition qu’il s’impose dans l’effectif de Carlo Ancelotti et qu’il corrige ses récentes largesses défensives. À l’inverse, Alexander-Arnold laisserait derrière lui plus de 20 ans de football avec Liverpool (formation et carrière pro confondues) et plus de 350 matchs sous le maillot des Reds.

Une Premier League en guise d’au revoir, on a vu pire comme idée cadeau.

