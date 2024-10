Gravement blessé au genou, Dani Carvajal sera absent pour une longue durée

Froid dans le dos.

Le Real Madrid passait un samedi soir relativement tranquille, dans son antre face à Villarreal, même s’il a parfois été bousculé par le sous-marin jaune, et s’apprêtait à boucler une victoire tout sourire (2-0). Jusqu’au temps additionnel où, lors d’un duel anodin, Dani Carvajal a vu sa jambe partir en avant lors d’un duel et par la même occasion, sa saison voler en éclats. Directement, le vice-capitaine de la Maison Blanche s’est mis au sol, hurlant de douleur, avant d’être rapidement entouré par ses coéquipiers qui s’exaspéraient pour une aide médicale plus rapide. Après quelques minutes d’attente, Carvajal a bien essayé de se remettre droit sur ses pattes, mais impossible, l’Espagnol n’ayant plus aucune stabilité dans son genou droit.

Une très longue indisponibilité à prévoir

Finalement sorti sur civière, les mains sur la tête, le latéral pensait sûrement déjà à la longue absence qui l’attend. Car un peu plus tard dans la soirée, il a confirmé qu’il serait indisponible très longtemps. « Une grave blessure aux ligaments croisés a été confirmée, je vais devoir subir une intervention chirurgicale et être indisponible pendant quelques mois. J’ai hâte de commencer ma convalescence et de revenir comme une bête », a-t-il posté sur son compte Instagram, accompagné d’un selfie sur un brancard. Reste à savoir la durée, mais on peut imaginer qu’il sera difficile de le revoir sur une pelouse cette saison.

