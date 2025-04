Le grand projet d’Infantino démonté en Premier League

Le Frank-parler.

Seuls trois entraîneurs de Premier League sont restés en place depuis 2021 : Pep Guardiola à Manchester City, Mikel Arteta et Thomas Frank à Brentford. Alors quand bien même le Danois n’entraîne « que » les Bees, actuellement douzièmes du championnat, on l’écoute. Et encore plus quand il s’agit de prendre de la hauteur sur la congestion du calendrier. « Cela concerne plutôt les équipes engagées en Europe », a-t-il confié à l’issue du nul contre Chelsea. Son équipe finira la saison avec « seulement » 43 matchs joués, là où les Blues en disputeront au minimum 57, et potentiellement 64 s’ils vont au bout en Ligue Conférence et au Mondial des clubs.

Une compétition qui n’a pas grand intérêt aux yeux de Thomas Frank. « La Coupe du monde des clubs est ridicule à mon avis. C’est trop, lâche-t-il. Qui en veut ? Personne. » Sauf Gianni Infantino, qui en assure la promotion avec insistance. Sans convaincre le coach danois. « Je vais profiter de mon été. Aucune chance que je la regarde. »

Un été digne de ce nom, c’est devant Intervilles et Fort Boyard. Pas devant Pachuca-Salzbourg.

Haaland et City confirment, Palmer ne suffit plus à Chelsea