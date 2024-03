Liverpool miraculé, Tottenham renversant, Chelsea déçoit encore

Darwin Nuñez superstar !

Embarqué dans une lutte à trois pour le titre avec Manchester City et Arsenal, qui affronteront respectivement demain et lundi, Manchester United et Sheffield United, Liverpool avait l’occasion de mettre la pression sur ses concurrents directs en se déplaçant sur la pelouse de Forest, 17e du championnat. Avec un effectif encore limité par les blessures, les Reds ont bien longtemps cru réaliser la mauvaise opération du jour en concédant un match nul. C’était compter sans Darwin Nuñez, auteur du but de la délivrance après 10 minutes de temps additionnel, pour arracher la victoire (1-0). Si Luis Diaz a eu de belles occasions de faire bouger le score, les hommes de Jürgen Klopp peuvent surtout s’avouer chanceux d’avoir vu Anthony Elanga manquer deux grosses occasions qui auraient pu changer le cours d’une rencontre qui pourrait bien compter en fin de saison. Rendez-vous dans une semaine pour le choc face à City.

DARWIIIN NUNEEEEZ 😱🔥 L'attaquant uruguayen délivre Liverpool dans le temps additionnel pour arracher 3️⃣ points précieux dans la course au titre 🏆#NFOLIV | #PremierLeague pic.twitter.com/8u8hMpKnKt — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 2, 2024

Cinquième du classement, Tottenham a renversé Crystal Palace dans les 15 dernières minutes. Menés 1-0 jusqu’à la 77e minute, les Spurs ont pu compter sur trois buts rapides pour prendre la tête et conforter leur position derrière le top 4 (3-1). À noter, le premier but en Premier League pour Heung-min Son depuis le 31 décembre dernier. De son côté, Chelsea n’a pas réussi à se défaire de Brentford, pourtant battu lors de quatre de ses cinq dernières sorties (2-2). D’abord devant, les Blues ont été repris après la pause, puis ont vu Yoane Wissa inscrire un superbe retourné pour passer devant. C’est finalement un but d’Alex Disasi qui a permis aux hommes de Pochettino de gratter le point du nul.

QUEEEEL BUUUT SIGNÉ YOANE WISSA 😱⚽️ L'ancien lorientais donne l'avantage à Brentford face à Chelsea d'un magnifique retourné acrobatique 🔥#BRECHE | #PremierLeague pic.twitter.com/RnYpsD8WHg — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 2, 2024

L’ancien monégasque n’a pas été le seul défenseur français à briller, puisque Kurt Zouma s’est aussi signalé pour West Ham en égalisant face à Everton. Un but contre le cours du jeu qui a donné le supplément de confiance nécessaire aux Hammers pour l’emporter. Complètement dépassés, les Londoniens auraient pu être menés deux buts à rien si Beto n’avait pas loupé son penalty. Il n’en a rien été. Résultat, West Ham a marqué trois fois sur quatre tirs cadrés en deuxième période et enfonce un peu Everton dans la course au maintien (3-1). De son côté, Newcastle repart de l’avant en championnat après la lourde défaite contre Arsenal. Large victoire face à une équipe de Wolverhampton qui restaient pourtant sur trois victoires consécutives toutes compétitions confondues (3-0). Dans le dernier match de ce multiplex, la surprise est venue de Fulham, qui a éparpillé Brighton à Craven Cottage (3-0), éloignant les hommes de Roberto De Zerbi de la course à l’Europe.

Brentford 2-2 Chelsea

Buts : Roerslev Rasmussen (50e) et WIssa (69e) pour les Bees // Jackson (35e) et Disasi (83e) pour les Blues

Everton 1-3 West Ham

Buts : Beto (56e) pour les Toffees // Zouma (62e), Souček (90e+1) et Álvarez (90e+6) pour les Hammers

Fulham 3-0 Brighton

Buts : Wilson (21e), Rodrigo Muniz (32e) et Traoré (90e+1)pour les Cottagers

Newcastle 3-0 Wolverhampton

Buts : Isak (14e), Gordon (33e) et Livramento (90e+2) pour les Magpies

Nottingham 0-1 Liverpool

Buts : Nuñez (90e+9) pour les Reds

Tottenham 3-1 Crystal Palace

Buts : Werner (77e), Romero (80e) et Son (88e) pour les Spurs // Eze (59e) pour les Eagles