Passé par Arsenal et Everton, Kevin Campbell est mort

Les Gunners et les Toffees endeuillés.

Attaquant d’Arsenal dans les années 1990, puis d’Everton au début du siècle, Kevin Campbell est mort à l’âge de 54 ans. Mark Crossley, son ancien coéquipier à Nottingham Forest, puis ses ex-clubs ont officialisé la terrible nouvelle ce samedi. « Un vrai gentleman, un grand joueur, une lumière brillante dans un vestiaire, un gars qui aime s’amuser, mes pensées vont à toute sa famille et à ses amis », a écrit Crossley sur X.

Kevin Campbell | 1970-2024 ❤️ — Arsenal (@Arsenal) June 15, 2024

Campbell avait été admis à l’hôpital début juin, dans un état critique à cause d’une maladie. Arsenal et Everton avaient même posté des messages de soutien à leur ancien attaquant à l’annonce de sa maladie. Il a finalement été emporté rapidement par ses maux. Champion d’Angleterre en 1991 et vainqueur de la C2 en 1994 avec les Gunners, il a inscrit 59 buts en 178 matchs avec les Londoniens. En 1994, c’est d’ailleurs lui qui avait marqué l’unique but de la demi-finale retour de C2 face au PSG, permettant aux siens de se hisser en finale. Plus tard, à Everton, il claquera 42 pions en 149 rencontres sous le maillot des Toffees. Son fils, Tyrese, évolue depuis 2016 à Stoke City, en Championship.