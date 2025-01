Pierre Sage démis de ses fonctions

Le match nul contre Nantes aura été la goutte de trop.

Selon les informations de L’Équipe, Pierre Sage a été démis de ses fonctions d’entraîneur de l’OL ce lundi par le président du club, John Textor. Il n’a pas résisté à la série négative des Gones, 6es de Ligue 1, qui n’ont plus connu la victoire depuis cinq matchs, dont trois en championnat. Mais la plus grosse désillusion vient surtout de l’élimination humiliante en 16es de finale de Coupe de France aux tirs au but face à Bourgoin-Jallieu, club de National 3, mi-janvier.

Paulo Fonseca pour lui succéder ?

Des noms circulent déjà pour le remplacer, mais Paulo Fonseca pourrait être l’heureux élu. L’ancien entraîneur de Lille n’a plus de banc depuis son limogeage de l’AC Milan fin décembre et aurait déjà été approché par John Textor depuis plusieurs jours. Selon L’Équipe, le président américain de l’OL penserait également à Luis Castro, qui a entraîné Botafogo, l’autre club de la galaxie Textor, en 2022-2023.

Pierre Sage était devenu l’entraîneur de l’Olympique lyonnais, dont il était le directeur du centre de formation, pour succéder à Fabio Grosso en novembre 2023, alors que les Lyonnais pointaient à la dernière place du classement. Il avait d’abord été nommé provisoirement, avant d’être confirmé jusqu’à la trêve hivernale puis jusqu’à la fin de la saison. Cet été, l’OL avait annoncé sa prolongation jusqu’en 2026, une semaine après l’obtention de son brevet d’entraîneur de football professionnel (BEPF).

Désolés Pierre, on avait pourtant tout fait pour sauver ta peau.

